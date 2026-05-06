Реклама / Ads
Четвъртък, 07 Май 2026, 00:17
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2202 | НОВИНИ

Да си спомним за Гена Димитрова, момичето от с. Беглеж, което покори света

Гена Димитрова
Гена Димитрова
Днес отбелязваме 85 години от рождението на световноизвестната българска оперна прима Гена Димитрова. Тя е магнетичното сопрано с блестяща международна кариера, продължила повече от три десетилетия на пет континента.
 

Гласът ѝ е описван като обемен и силен, “направен” едновременно от злато и стомана: “Нейният глас беше от сплав, която не съществува – стомана със злато”, споделя световният бас Никола Гюзелев.

 

Оперната прима е работила с всепризнати диригенти, режисьори и певци. В репертоара ѝ има 32 роли.

Гена Димитрова е родена на 06.05.1941 г. в с. Беглеж, Плевенско.

 

В това будно село в Северна България Гена пее в училищния хор. Гласът ѝ впечатлява учителя по пеене. По-късно той препоръчва на баща ѝ да я запише да следва оперно пеене.

 

Първият ѝ досег с операта е чрез радиоточката в родния дом. Баща ѝ решава по-голямата ѝ сестра да бъде инженер, а Гена, според неговите решения, трябва да е лекар. Слава Богу, нейното желание да стане певица, се оказва по-силно и тя тайно се явява на изпит в Софийската държавна консерватория.

 

През 1959 г. тя постъпва в подготвителния клас на Софийската държавна консерватория. Неин професор е големият певец и педагог Христо Бръмбаров. Отначало той я определя като мецосопран заради красивия и звучен нисък регистър на гласа ѝ, но в процеса на работа се разкрива и великолепен висок регистър.

 

„Знаех, че трябва да науча азбуката на пеенето, да се науча да творя. Нямам комплекси като някои, които си мислят, че нещо знаят, нещо могат, и то не трябва да се наруши, да им се отнеме или промени. Може би затова при мен всичко вървеше спокойно. Учех, слушах, бях търпелива и много старателна. Първите години напредвах бавно, събирах знания, учех се от грешките си. Винаги съм търсела грешките и недостатъците си. Всеки греши. И аз като всички.”

 

През 1966 г. Гена Димитрова е приета за стажант в Софийската опера. През 1967 г., след като три прими на операта отказват да поемат определената им роля, и съдбата се намесва, тя дебютира в ролята на Абигайл в операта „Набуко“ едва навършила 26 години.

 

Това е много предизвикателна роля и с нея оперната кариера обикновено се завършва, а не се започва. Но с успешното ѝ изпълнение Гена отново доказва, че е призвана да бъде оперна певица.

 

Дебютира в ролята на Абигайл в операта „Набуко”, Софийска опера, 1967 г.

Първа награда и златен медал в Конкурса за млади оперни изпълнители връчени от проф. Христо Бръмбаров, София, 1970 г.

 

Като Амелия от операта „Бал с маски“, дебют в „Ла Скала“, 1973 г.

 

През 1970 г. Гена Димитрова печели IV Международен конкурс за млади оперни певци в София, което ѝ осигурява стипендия за обучение в школата на оперния театър “Ла Скала” в Милано.


.
Тази своя любов Гена Димитрова изповядва през целия си живот.

 

Международната ѝ кариера започва във Франция през 1971 г. с дебют в ролята на Леонора от операта „Силата на съдбата”.

 

През 1973 г. е поканена да замести оперна прима в “Ла Скала”, Милано, и по този начин дебютира там с ролята на Амелия от операта „Бал с маски“ заедно с Пласидо Доминго и Пиеро Капучили. През 70-те години на XX век е чест гост в оперните театри на Латинска Америка.

 

„Когато излязох от школата на “Скалата”, реших, че трябва да отида в провинциални театри, по-далеч от големите сцени, за да мога да се стабилизирам в драматичния репертоар, тоя, който аз искам, обичам и който предпочитам, и след това да се върна готова обратно. Така и стана. През 1978 година дойдох с около 12 опери от най-големия, най-търсения репертоар.

 

Изпях „Тоска” и „Селска чест” във Виена, „Силата на съдбата”, „Аида”, „Тоска”, „Дон Карлос” в Мюнхен и в другите немски театри. И успях да се наложа по този начин, въпреки че трябваше да намаля наполовина хонорара, който получавах в Латинска Америка. Защото, когато отидеш при импресариите, които трябва да те представят в големите театри, всеки ти казва: „Вас никой не Ви познава!”.

 

Следователно за втори път започваш кариерата си. И някои неща започнах да ги сравнявам с Мирела Френи и Монсерат Кабайе например, въпреки че съм драматичен сопран. Да сравнявам, но без да имитирам никого, защото открих за себе си, че имам много вътрешна сила и достатъчно индивидуалност. Когато имитираш някого, ставаш смешен. По-добре покажи себе си.“

 

Кариерата на Гена тръгва стремително нагоре в началото на 80-те, когато неин импресарио става Сандор Горлински, който я лансира в най-големите оперни театри. Той е менажирал велики личности като певците Мария Калас, Монсерат Кабайе, Джузепе ди Стефано, Франко Корели, Тито Гоби и Николай Гяуров.

 

През 1980 г. тя получава покана за участие на най-голямата открита сцена в света – “Арена ди Верона” в операта „Джоконда” заедно с Лучано Павароти и Пиеро Капучили, както и за няколко спектакъла за операта „Аида”. В продължение на две десетилетия Гена е редовен гост на “Арена ди Верона” – в оперите „Макбет“, „Турандот“, „Набуко“, „Силата на съдбата“. Нейните фенове дори започват да наричат “Арена ди Верона” – “Арена ди Гена”.

 

Триумфът ѝ на “Арена ди Верона“ през следващите години не остава незабелязан. Тя получава покана за прослушване от световноизвестния диригент Херберт фон Караян за ролята на Макбет от едноименната опера за фестивала в Залцбург. Срещата с митичния диригент ѝ носи едно от най-големите удовлетворения в кариерата – известното му изказване за “чистия и здрав глас, който пее, както говори, без да вокализира”. Следват покани за гостувания в две поредни издания на престижния фестивал – през 1984 г. и 1985 г.

 

В певческата си кариера тя три пъти открива сезона в миланската “Ла Скала” – през 1983 г. с ролята на Турандот в операта „Турандот“, през 1985 г. като Амнерис в операта “Аида“ и през 1986 г. като Абигайл в операта „Набуко“. Там тя пее и в оперите „Ломбардци от Първия кръстоносен поход”, „Тоска“, „Селска чест“, „Макбет“, „Реквием“.

 

Всички театри, считани за “перлите” в оперното изкуство, са „вградени” в короната ѝ на владетелка на световните сцени. С изпълненията си Гена Димитрова покорява оперните театри в Лондон, Москва, Берлин, Прага, Будапеща, Мадрид, Буенос Айрес, Мексико. В продължение на две десетилетия е желан гост на сцените на Латинска Америка, Италия, Франция, Германия, Австрия, а репертоарът ѝ включва роли-мечта за всяко сопрано: „Аида”, „Трубадур”, „Тоска”, „Андре Шение”, „Турандот”, „Ернани”, „Селска чест”, „Манон Леско”, „Момичето от Златния Запад”, „Макбет”, „Отело”.

 

Дебютът на Гена Димитрова в САЩ е в Далас през 1981 г. Първата ѝ поява в Ню Йорк в „Карнеги хол” в операта „Набуко” три години по-късно предизвиква фурор, отразен от големите щатски медии. През 1987 г. покорява публиката и на най-престижната сцена в Северна Америка – „Метрополитън опера”. От 14 декември 1987 г. в продължение на 10 сезона гостува там без прекъсване, предимно в ролята на Турандот. На сцената на „Метрополитън” с огромен успех Гена Димитрова пее в оперите „Джоконда”, „Селска чест”, „Аида”, „Тоска” и „Момичето от Златния Запад”.

 

Последните ѝ участия в оперен спектакъл на сцена са като Амнерис на фестивала в Гелзенкирхен, Германия, на 1 септември 2001 г. и на „Стад дьо Франс” в Париж на 14 септември същата година.

 

Гена напуска земния свят на 11.06.2005 г. в Милано.

 

Фондация "Гена Димитрова" организира днес честване на 85 години от рождението на момичето, което тръгна от село Беглеж и покори света.

 

Направени сме от звезден прах и на прах ставаме, когато душата си отиде.”

Не бих могла да живея без семейството си, без приятелите и без музиката, но в общия смисъл на думата. Човек се развива и аз бих могла да живея без кариерата си, но не и без музиката.”

 

Тези думи ни е завещала оперната прима, прославила България по целия свят.

f Сподели t Tweet Автор: Огнян Стефанов Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Честваме Свети Георги, покровител на войската и на България 0| 2162 | Честваме Свети Георги, покровител на войската и на България Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2347 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ 0| 2458 | Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 1| 2462 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов 12| 6534 | Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 11| 6262 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 4939 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания 7| 4458 | ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания
Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май 1| 3834 | Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 3152 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 5| 2910 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 5| 2899 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 