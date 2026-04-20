Понеделник, 20 Април 2026, 21:33
Свикват 52-рото Народно събрание през следващата седмица

Илияна Йотова Редактор: Frognews
Свикването на 52-рото Народно събрание най-вероятно ще стане факт през следващата седмица. Това обяви президентът Илияна Йотова при откриването на изложба в Националната библиотека. Тя поясни, че процедурата започва веднага след официалното обявяване на имената на всички 240 народни представители.
 

Крайният срок за Централната избирателна комисия да посочи състава на новия парламент е 26 април. Йотова изрази очакване комисията да приключи работата си по-рано, за да се ускорят конституционните процедури.


Президентът отправи поздравления към Румен Радев като победител във вота, но подчерта и ролята на гласоподавателите.

 

Според нея високата избирателна активност е пряк резултат от увереността на хората, че гласът им тежи и няма да бъде манипулиран чрез купуване на гласове или търговия с влияние.

 

„Хората повярваха, че МВР си върши работата както трябва. Поздравявам ръководството на министерството за справянето с порочните практики“, заяви Йотова. Тя определи организацията на вота като нормална и прозрачна, което е върнало усещането за легитимност у гражданите.

 

При 100% обработени протоколи в 52-рото Народно събрание влизат пет политически формации. Лидерската позиция е за партията на Радев, следвана от ГЕРБ и „Възраждане“. В парламентарната зала места заемат още „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС. Тепърва предстои обявяването на точното разпределение на мандатите за всяка от силите.

