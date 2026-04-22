Сряда, 22 Април 2026, 10:52
Точка на контакт Балтика: Изтребители на НАТО прехванаха руски бомбардировачи

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Изтребители на НАТО са били вдигнати по тревога в понеделник и са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море, съобщава Асошиейтед прес. Френски изтребители „Рафал“ са излетели от военновъздушна база в Литва, където са разположени като част от мисията на НАТО, която се изпълнява от 2004 г. насам. Според информацията те са реагирали на руски стратегически бомбардировачи, ескортирани от два свръхзвукови Ту-22М3 и около 10 изтребителя Су-30 и Су-35.
 

От руското министерство на отбраната твърдят, че техните самолети са изпълнявали планирани полети над неутрални води на Балтийско море. Полетите са продължили над четири часа, като по части от маршрута бомбардировачите са били съпровождани от изтребители на други държави.

 

Москва подчертава, че полетите на руските военновъздушни сили редовно се извършват над неутрални води в различни региони – включително Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, както и Балтийско и Черно море. Според тях това става „при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство“.

 

НАТО от своя страна редовно изпраща изтребители за прехващане на руски военни самолети, когато те се приближат до въздушното пространство на страни членки на алианса. От организацията посочват, че подобни полети често се извършват без включени транспондери, без радиовръзка с диспечерите и без подадени полетни планове. Много от тези мисии са свързани с маршрути към и от руския анклав Калининград.

 

Министерството на отбраната на Литва допълва, че само между 13 и 19 април са регистрирани четири случая на спешно излитане на натовски изтребители за прехващане на руски самолети, които са нарушили установените правила за полети в региона.

