От руското министерство на отбраната твърдят, че техните самолети са изпълнявали планирани полети над неутрални води на Балтийско море. Полетите са продължили над четири часа, като по части от маршрута бомбардировачите са били съпровождани от изтребители на други държави.

Москва подчертава, че полетите на руските военновъздушни сили редовно се извършват над неутрални води в различни региони – включително Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, както и Балтийско и Черно море. Според тях това става „при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство“.

НАТО от своя страна редовно изпраща изтребители за прехващане на руски военни самолети, когато те се приближат до въздушното пространство на страни членки на алианса. От организацията посочват, че подобни полети често се извършват без включени транспондери, без радиовръзка с диспечерите и без подадени полетни планове. Много от тези мисии са свързани с маршрути към и от руския анклав Калининград.

Министерството на отбраната на Литва допълва, че само между 13 и 19 април са регистрирани четири случая на спешно излитане на натовски изтребители за прехващане на руски самолети, които са нарушили установените правила за полети в региона.