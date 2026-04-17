“Gasoline Girls” е метафора за много различни трансформации, твърди Тори. От тийнейджърка, която се превръща в жена, през промени в половата идентичност или фундаментални системи от вярвания, до промените в живота, които идват с бременността, майчинството и впоследствие с менопаузата.

Песента е ключов момент от разгръщащия се наратив на албума. Докато измислената версия на Тори Еймъс продължава бягството си от опасния и влиятелен съпруг милиардер, тя среща “Gasoline Girls”, бунтарски колектив, който ѝ помага да продължи бягството си.

“Gasoline Girls” са лесбийска банда мотоциклетистки, които са избрали да бъдат силни и видими заедно. В митичния пейзаж на “In Times of Dragons” те въплъщават солидарност, неподчинение и колективна сила, а пристигането им бележи момента, в който съпротивата започва да се оформя.

„Песента изследва емоциите, които идват с оставянето на една твоя версия зад гърба ти и преминаването в друга.“

„In Times of Dragons“ ще бъде 18-ят студиен албум на американската певица и пианистка Тори Еймъс. Той ще излезе на 1 май чрез Fontana Records.