Трета нова песен на Тори Еймъс от предстоящия си албум “In Times of Dragons”

Трета нова песен на Тори Еймъс от предстоящия си албум “In Times of Dragons”
Редактор: Ивайло Александров
Винаги подчертано женствена, но силна, феминистка, без да е агресивна, Тори Еймъс обръща поглед към пътя на една жена от юношеските ѝ години до зрелостта, в която се намира тя самата днес.
 

“Gasoline Girls” е метафора за много различни трансформации, твърди Тори. От тийнейджърка, която се превръща в жена, през промени в половата идентичност или фундаментални системи от вярвания, до промените в живота, които идват с бременността, майчинството и впоследствие с менопаузата.

 

Песента е ключов момент от разгръщащия се наратив на албума. Докато измислената версия на Тори Еймъс продължава бягството си от опасния и влиятелен съпруг милиардер, тя среща “Gasoline Girls”, бунтарски колектив, който ѝ помага да продължи бягството си.

 

“Gasoline Girls” са лесбийска банда мотоциклетистки, които са избрали да бъдат силни и видими заедно. В митичния пейзаж на “In Times of Dragons” те въплъщават солидарност, неподчинение и колективна сила, а пристигането им бележи момента, в който съпротивата започва да се оформя.

 

„Песента изследва емоциите, които идват с оставянето на една твоя версия зад гърба ти и преминаването в друга.“

 

„In Times of Dragons“ ще бъде 18-ят студиен албум на американската певица и пианистка Тори Еймъс. Той ще излезе на 1 май чрез Fontana Records.

 

