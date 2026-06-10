Куйбишевската нефтопреработвателна фабрика е едно от най-големите предприятия за рафиниране на нефтопродукти в региона. Тя произвежда над 30 вида нефтопродукти и има капацитет от приблизително 7 милиона тона годишно.
Украинските въоръжени сили вече са атакували завода през януари и август 2025 г., когато Куйбишевската нефтопреработвателна рафинерия преустанови дейността си след нападението.
Също сутринта в Чебоксари (Чувашка република) бяха чути експлозии; военният завод „ВНИИР-Прогрес“ беше нападнат и там избухна пожар.
В социалните медии се съобщава, че заводът е бил ударен от ракети „Фламинго“.
Главата на Чувашия вече потвърди ракетната атака срещу града, заявявайки, че са били атакувани „инфраструктурни обекти“.
„Броят на жертвите и повредената инфраструктура в момента се изяснява“, написа той.
Заводът ВНИИР-Прогрес произвежда електромеханични задвижвания, хидравлични системи и управляващи устройства за тежка военна техника - от самоходни гаубици до ракетни системи „Искандер“.
Заводът произвежда и ключов елемент от руската отбрана срещу украинските системи за електронна война: антената „Комета“, която поддържа ГЛОНАСС/GPS и е устойчива на заглушаване на сигнала. Тези модули се използват в тактическите ракети „Искандер-М“, крилати ракети „Калибър“, Х-101 и Х-69, планиращи бомби УМПК, безпилотни летателни апарати „Орлан-10“ и „Ланцет".
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