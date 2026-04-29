Данни от системата на НАСА за наблюдение на ресурси също показват топлинни аномалии в северната част на рафинерията, а независими източници отбелязват, че там предишни удари не са достигали.

Руските власти в Краснодарския край твърдят, че пожарът е причинен от паднали отломки от дрон. Опозиционни медии обаче съобщават, че след предишен удар по-рано през април основната инсталация на рафинерията е била спряна. Тя има капацитет от около 12 милиона тона годишно.

През април украинските сили са засилили атаките си срещу инфраструктура в Краснодарския край, като са били засегнати различни обекти – включително нефтени терминали, пристанища и помпени станции в района на Новоросийск, Кримск, Тихорецк и Ейск.

След последния удар местните власти обявяват извънредно положение и съобщават за разлив на нефт. Кремъл потвърждава атаката, но не дава подробности за засегнатите обекти. Говорителят Дмитрий Песков критикува ударите, като заявява, че те влияят на световните енергийни пазари.

Президентът Владимир Путин е бил информиран за ситуацията и е разпоредил действия на службите за извънредни ситуации, включително посещение на района.

Според анализаторите Украйна засилва кампанията си срещу руската енергийна инфраструктура, като използва дронове с по-голям обсег и се възползва от натоварената руска противовъздушна отбрана. Очакванията са тези удари да продължат и да стават все по-чести.