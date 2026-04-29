Средствата са предназначени за наемане на детегледачи, регистрирани в специална държавна система. Целта на инициативата е създаване на организирана мрежа за грижа за деца на възраст от два месеца до две години и половина. Един детегледач ще може да се грижи за до три деца, като родителите ще имат възможност да сменят помощниците при нужда.

Контролът върху системата се осъществява чрез платформата ntantades.gov.gr, където могат да се регистрират само кандидати с чисто съдебно минало и добро здравословно състояние. Одобрените ще преминават и обучение за оказване на първа медицинска помощ. В схемата могат да участват квалифицирани специалисти, студенти, пенсионери, както и близки роднини като баби и дядовци.

От своя страна родителите трябва да отговарят на определени доходни критерии, като изключение се прави за многодетните семейства.

Какво дава България

Българската държава предоставя няколко основни вида стимули за работещи родители, насочени към подпомагане на семейния бюджет и насърчаване на заетостта. Мерките обхващат данъчни облекчения, социални плащания и компенсации за грижа за деца.

Един от основните инструменти е данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. То позволява намаляване на облагаемия доход, което води до реално възстановяване на част от платения данък. За едно дете облекчението е 6 000 лв. (≈ 3 068 евро; ≈ 600 евро възстановяване), за две деца – 12 000 лв. (≈ 6 135 евро; ≈ 1 200 евро възстановяване), а за три и повече – 18 000 лв. (≈ 9 203 евро; ≈ 1 800 евро възстановяване). За дете с увреждане сумата е 12 000 лв. (≈ 6 135 евро). Облекчението се ползва чрез работодателя или с годишна данъчна декларация в НАП, като условие е родителят да има облагаеми доходи и да няма непогасени задължения към държавата.

Важна роля имат и обезщетенията за майчинство. През първите 410 дни майката получава 90% от среднодневния си осигурителен доход. През втората година обезщетението е фиксирано – 780 лв. месечно (≈ 399 евро). Предвиден е и стимул за ранно завръщане на работа – при връщане след 135–ия ден родителят може да получава 50% от обезщетението (≈ 199 евро), ако детето не посещава държавна ясла или градина.

Държавата отпуска и еднократни помощи при раждане – 375 лв. (≈ 192 евро) за първо дете, 900 лв. (≈ 460 евро) за второ и 450 лв. (≈ 230 евро) за трето. Осигурена е и еднократна помощ от 300 лв. (≈ 153 евро) за ученици от 1–ви до 4–ти и 8–ми клас, изплащана на два транша, без доходен критерий.

Месечните детски надбавки се отпускат при доход под определен праг (около 710–810 лв. или ≈ 363–414 евро средномесечен доход на член от семейството). Размерите са 50 лв. (≈ 25.6 евро) за едно дете, 110 лв. (≈ 56.2 евро) за две и 165 лв. (≈ 84.4 евро) за три деца.

Сред допълнителните мерки са компенсации за деца, които не са приети в държавни детски градини – около 500 лв. (≈ 256 евро) месечно за покриване на разходи за частна грижа, както и право на платен отпуск за гледане на болно дете, финансиран от НОИ, до 60 дни годишно за семейството.