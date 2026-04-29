Кораб или брегови източник? Разследват нефтено петно между втора и трета буна във Варна
Басейнова дирекция „Черноморски район“ започна спешна проверка след сигнали в социалните мрежи за наличие на петно от нефтопродукти на варненския плаж. Инспекцията е съсредоточена в района между втора и трета буна, потвърди директорът на институцията Явор Димитров.
Екипи на дирекцията вече вземат проби от водата и пясъка, като огледът обхваща и съседните зони на север и на юг от първоначалния сигнал. Целта е да се установи мащабът на евентуалното замърсяване и дали става въпрос за инцидентно изхвърляне на отпадъци.
Според първоначалните анализи, ако наличието на нефтопродукти се потвърди, източникът едва ли е на сушата. „Най-вероятно причинителят е в морето“, коментира Димитров. При установяване на нарушение ще бъде сезирана „Морска администрация“, която има правомощията да проверява корабите в акваторията и да налага санкции при незаконно изхвърляне на баластни води или гориво.
Реклама / Ads
Реклама / Ads