Кораб или брегови източник? Разследват нефтено петно между втора и трета буна във Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район“ започна спешна проверка след сигнали в социалните мрежи за наличие на петно от нефтопродукти на варненския плаж. Инспекцията е съсредоточена в района между втора и трета буна, потвърди директорът на институцията Явор Димитров.
 

Екипи на дирекцията вече вземат проби от водата и пясъка, като огледът обхваща и съседните зони на север и на юг от първоначалния сигнал. Целта е да се установи мащабът на евентуалното замърсяване и дали става въпрос за инцидентно изхвърляне на отпадъци.

 

Според първоначалните анализи, ако наличието на нефтопродукти се потвърди, източникът едва ли е на сушата. „Най-вероятно причинителят е в морето“, коментира Димитров. При установяване на нарушение ще бъде сезирана „Морска администрация“, която има правомощията да проверява корабите в акваторията и да налага санкции при незаконно изхвърляне на баластни води или гориво.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова 0| 363 | Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова Посланикът на САЩ в Украйна подаде оставка 1| 503 | Посланикът на САЩ в Украйна подаде оставка

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3284 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3197 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3137 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2904 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
