Екипи на дирекцията вече вземат проби от водата и пясъка, като огледът обхваща и съседните зони на север и на юг от първоначалния сигнал. Целта е да се установи мащабът на евентуалното замърсяване и дали става въпрос за инцидентно изхвърляне на отпадъци.

Според първоначалните анализи, ако наличието на нефтопродукти се потвърди, източникът едва ли е на сушата. „Най-вероятно причинителят е в морето“, коментира Димитров. При установяване на нарушение ще бъде сезирана „Морска администрация“, която има правомощията да проверява корабите в акваторията и да налага санкции при незаконно изхвърляне на баластни води или гориво.