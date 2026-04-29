Япония принуждава до 200 000 жени от Корея, Китай и Югоизточна Азия да бъдат сексуални робини между 1932 и 1945 г. Този исторически факт остава изключително болезнен за много азиатски нации. Въпросът системно обтяга международните отношения на Токио с неговите съседи. Инициативата за паметника в Нова Зеландия дойде от местна организация. Това е сдружението, отговорно за поддържането на Корейската градина в Такапуна. Такапуна е известно предградие на най-големия новозеландски град Оукланд.

Организацията поиска официално разрешение да постави статуята в памет на пострадалите жени. Градският съвет на Девънпорт-Такапуна организира мащабни обществени консултации по темата. Властите изслушаха мненията на различни групи от местната общност. След внимателно разглеждане на всички аргументи, съветът отхвърли искането. Председателката на Съвета Триш Дийнс направи официално изявление по случая.

Триш Дийнс обясни, че администрацията е подходила с голяма отговорност към казуса. Властите са анализирали детайлно позициите на своите служители и гражданите. Те оцениха потенциалното въздействие на паметника върху обществения ред.

Внимателно обсъдихме гледните точки на нашите служители и коментарите от общността по време на процес по официални консултации.

Ключов елемент в процеса беше официално писмо от японската държава. Посланикът на Япония в Нова Зеландия Макото Осава изрази категорично несъгласие с проекта. Той подчерта, че монументът може да предизвика сериозно напрежение в страната. Според него подобни паметници носят риск от разделение в мултиетническото общество. Посланикът предупреди за възможни конфликти между различните общности.