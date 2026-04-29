Дронът, който е част от италианските военновъздушни сили и е базиран в авиобазата „Сигонела“ в Сицилия, е излетял около 6:00 ч. българско време. След навлизане в акваторията на Черно море и изпълнение на задачи по наблюдение, машината е излъчила код за бедствие „7600“. Според авиационните протоколи този сигнал показва повреда в радиооборудването и пълна загуба на връзка с контролните органи. Веднага след това апаратът е прекратил мисията си и се е насочил на запад.

Макар кодът 7600 да не означава неизбежна катастрофа, той е критичен за дрон, опериращ в едно от най-чувствителните въздушни пространства в света. Тези апарати играят централна роля в събирането на информация за руския флот и движенията в близост до Крим. Инцидентът подчертава рисковете при операциите по източния фланг на Алианса, където координацията на маршрутите е жизненоважна за избягване на по-сериозни инциденти.