Сряда, 29 Април 2026, 18:39
Разузнавателен дрон на НАТО подаде сигнал за бедствие в небето над Черно море

Разузнавателен дрон на НАТО подаде сигнал за бедствие в небето над Черно море
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Разузнавателен безпилотен апарат на НАТО, модел Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, е подал сигнал за бедствие в сряда сутринта по време на мисия над Черно море. Инцидентът е засечен от платформата за проследяване на полети Itamilradar.
 

Дронът, който е част от италианските военновъздушни сили и е базиран в авиобазата „Сигонела“ в Сицилия, е излетял около 6:00 ч. българско време. След навлизане в акваторията на Черно море и изпълнение на задачи по наблюдение, машината е излъчила код за бедствие „7600“. Според авиационните протоколи този сигнал показва повреда в радиооборудването и пълна загуба на връзка с контролните органи. Веднага след това апаратът е прекратил мисията си и се е насочил на запад.

 

Макар кодът 7600 да не означава неизбежна катастрофа, той е критичен за дрон, опериращ в едно от най-чувствителните въздушни пространства в света. Тези апарати играят централна роля в събирането на информация за руския флот и движенията в близост до Крим. Инцидентът подчертава рисковете при операциите по източния фланг на Алианса, където координацията на маршрутите е жизненоважна за избягване на по-сериозни инциденти.

