Сряда, 29 Април 2026, 18:37
България се свива: Живеем в 6 големи града, 192 населени места вече са призраци

Редактор: Констанца Илиева
Към края на 2025 г. населението на България е 6 423 207 души, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Макар темпът на намаляване да е сравнително нисък (0.22% спрямо предходната година), структурните промени в обществото стават все по-осезаеми.
 

България продължава да бъде една от най-бързо застаряващите нации в Европа. Всеки четвърти българин (24.3%) вече е прехвърлил 65-годишна възраст. В области като Видин, Смолян и Габрово този дял надхвърля 30%. В същото време децата до 15 години са едва 13.9% от населението, като най-малко млади хора има в Смолян и Видин. Средната възраст на българина вече достига 45.4 години.

 

Статистиката за 2025 г. е тревожна по отношение на естествения прираст. Регистрирани са малко над 50 000 живородени бебета, докато броят на починалите лица е близо 100 000. Това означава, че на всяко родено дете се падат по двама починали. Положителна тенденция се наблюдава единствено при детската смъртност, която е паднала до 4.6‰ спрямо 6.6‰ преди десетилетие.

 

Къде живеем?

 

Българите се концентрират все по-осезаемо в едва 6 големи града (с население над 100 хил. души), където живее над една трета от нацията. Процесът на обезлюдяване на селата продължава – 192 населени места вече са напълно пусти, а в други 1280 души живеят под 50 жители. Любопитен факт е, че село Лозен (6671 души) остава по-голямо от много градове, докато Мелник запазва статута си на най-малък град с едва 181 жители.

 

Натискът върху работещите българи се увеличава. Коефициентът на демографско заместване показва, че на всеки 100 души, излизащи от трудовия пазар, влизат едва 75 младежи. В области като Кърджали и Смолян ситуацията е критична, където заместването е под 50%.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
България без посланици в ключови държави, включително САЩ и Украйна 0| 72 | България без посланици в ключови държави, включително САЩ и Украйна Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз 0| 141 | Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса 0| 82 | България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7679 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5792 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4727 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4450 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3425 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3366 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3356 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3170 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
