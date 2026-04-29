Сряда, 29 Април 2026, 18:37
Брюксел ни погна заради директивата за критичните индустрии

Източник: БГНЕС
Европейската комисия е завела дело срещу България и още шест държави членки пред Съда на Европейския съюз заради това, че не са въвели в националното си законодателство и не са уведомили Брюксел за мерките по Директивата за устойчивостта на критичните субекти. Тя има за цел да гарантира непрекъснатото функциониране на ключови услуги за обществото и икономиката в ЕС – сред които енергетика, транспорт, здравеопазване, водоснабдяване, банков сектор и цифрова инфраструктура.
 

Директивата обхваща и сериозни рискове като природни бедствия, терористични атаки, киберзаплахи и саботажи.

 

Освен България, сред държавите, които все още не са транспонирали изискванията, са Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция.

 

Паралелно с това Европейската комисия е изпратила и официално мотивирано становище до България и още осем държави членки заради забавяне при въвеждането на директивата за баланс между половете в управителните съвети на големите публични компании. Тя предвижда до 40% от неизпълнителните директори в бордовете да бъдат от по-слабо представения пол, както и поне 33% от всички директорски позиции да бъдат заети по този принцип.

 

Въпреки предоставените срокове, редица държави – включително Белгия, България, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия – все още не са съобщили, че са въвели необходимите национални мерки.

