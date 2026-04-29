Фараж получил милиони от криптомилиардер преди обрат за изборите през 2024 г.

Източник: БГНЕС
Британският политик Найджъл Фараж е получил дарение от 5 млн. паунда (около около 5,8 млн. евро) от криптомилиардера Кристофър Харборн малко преди да обяви участието си в парламентарните избори през 2024 г., съобщава The Guardian. Първоначално Фараж заявява, че няма да се кандидатира, но променя решението си през юни 2024 г. – седмици след получаването на средствата. По-късно той печели място в парламента и става депутат за първи път.
 

Средствата не са били обявени пред властите, тъй като по това време Фараж не е бил действащ депутат. Случаят обаче поставя въпроси за прозрачността на финансирането непосредствено преди влизане в политиката.

 

След запитване от медии Фараж потвърждава получаването на сумата, като твърди, че тя е предназначена за личната му сигурност.







Влияние на Харборн в британската политика


Харборн се утвърждава като ключова фигура във финансирането на Reform UK. През 2024 г. той дарява 9 млн. паунда на партията – най-голямото индивидуално дарение в историята ѝ. Общо през 2025 г. приносът му достига 12 млн. паунда.

 

Бизнесменът е свързан и с финансиране на Консервативната партия, както и с политически инициативи около Брекзит.

 

Въпроси около решенията на Фараж


Дарението поражда съмнения около рязката промяна в позицията на Фараж относно участието му в изборите. Самият той по-рано е заявявал, че политиката не носи финансови ползи и е причина за лични загуби.

 

Фараж отрича да е поемал ангажименти към Харборн в замяна на подкрепата, като подчертава, че не му е обещавал нищо.

Към момента нито Фараж, нито Харборн са дали официален подробен отговор по въпросите около дарението.

