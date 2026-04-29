Зеленски се закани с нов етап на украинските атаки в руска територия

Редактор: Ивайло Александров
Пореден мощен пожар се разгоря в руска петролна рафинерия след украинска атака. Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщава, че е ударила руска помпена станция на повече от 1500 км от границата с Украйна.
 

Станцията в Перм е собственост на руската държавна петролна компания „Транснефт“ и е стратегически важен възел на нейната система за транспортиране на петрол, съобщи СБУ. В резултат на атаката с дрон е избухнал мащабен пожар, при който почти всички резервоари за съхранение на петрол са пламнали.

 

Губернаторът на Пермската област Дмитрий Махонин заяви по-рано, че е възникнал пожар след атака с дрон в промишлено съоръжение, което е довело до евакуация на работниците. Той каза, че няма жертви.

 

Евгений Хмара, изпълняващ длъжността началник на СБУ, заяви, че това „систематично намалява експортния потенциал на Русия и подкопава нейната икономическа база, която финансира войната срещу Украйна“.

 

Володимир Зеленски похвали СБУ след атаката и заяви, че Украйна ще продължи да разширява обхвата на ударите си по руски цели и ще навлезе в „нов етап в използването на украински оръжия“.

 

„Благодарен съм на момчетата от Службата за сигурност на Украйна за тяхната прецизност“, написа той в X. „Разстоянието по права линия е над 1500 километра. Ще продължим да разширяваме тези обхвати и това са напълно оправдани украински отговори на руския терор.“

