Стачка блокира транспорта в Гърция на 1 май, очакват се сериозни затруднения

Редактор: Frognews
Общественият транспорт в Гърция ще работи с ограничения, а част от него ще бъде напълно спрян на 1 май заради 24-часова национална стачка по повод Деня на труда.
 

Очакват се сериозни затруднения при придвижването, като синдикатите организират протест в центъра на Атина от 11:00 часа.

 

Железопътният транспорт ще бъде изцяло спрян, включително и крайградските линии. От Hellenic Train предупредиха, че още от вечерта на 30 април ще има промени в разписанията, като част от влаковете ще бъдат заменени с автобуси.

 

Фериботният транспорт също ще бъде засегнат. Корабите ще останат по пристанищата, след като Общогръцка морска федерация обяви стачка за всички категории плавателни съдове. Това ще затрудни пътуванията към островите.

 

В столицата метрото ще се движи само в определени часове с прекъсвания, а автобусите и тролеите ще обслужват пътници в ограничен интервал.

 

Синдикатите настояват за по-добри условия на труд, мерки срещу високите цени и гарантиране на социалните и трудовите права.

