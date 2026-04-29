Очакват се сериозни затруднения при придвижването, като синдикатите организират протест в центъра на Атина от 11:00 часа.

Железопътният транспорт ще бъде изцяло спрян, включително и крайградските линии. От Hellenic Train предупредиха, че още от вечерта на 30 април ще има промени в разписанията, като част от влаковете ще бъдат заменени с автобуси.

Фериботният транспорт също ще бъде засегнат. Корабите ще останат по пристанищата, след като Общогръцка морска федерация обяви стачка за всички категории плавателни съдове. Това ще затрудни пътуванията към островите.

В столицата метрото ще се движи само в определени часове с прекъсвания, а автобусите и тролеите ще обслужват пътници в ограничен интервал.

Синдикатите настояват за по-добри условия на труд, мерки срещу високите цени и гарантиране на социалните и трудовите права.