Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 18:40
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1409 | НОВИНИ

Украйна удари ключови петролни обекти в Русия, избухнаха пожари

Редактор: Frognews
Украински дронове нанесоха нови удари по стратегическа петролна инфраструктура в Русия през нощта срещу 29 април, съобщиха местни власти и източници от Киев. Цел на атаките са станали обекти в районите на Пермски край и Орск.
 

Службата за сигурност на Украйна потвърди, че е поразена нефтопомпена станция край Перм, собственост на руската компания Транснефт. Съоръжението е важна част от системата за пренос на суров петрол.

 

След удара е избухнал мащабен пожар, като по първоначални данни почти всички резервоари са били обхванати от пламъци. Обектът се използва за приемане, съхранение и транспортиране на нефт по основните тръбопроводи.

 

Губернаторът на региона Дмитрий Махонин потвърди атаката, като съобщи, че работниците са били евакуирани и няма пострадали.







Атака и срещу рафинерия в Орск


Паралелно с това дронове са насочени и към рафинерията в Орск – едно от големите предприятия в Русия с капацитет от 6,6 милиона тона петрол годишно. Според информации обектът снабдява руската армия.

 

Местни източници съобщават за атака, но без сериозни пожари. Властите в Оренбургска област твърдят, че са свалили няколко дрона и са предотвратили по-сериозни щети.

 

Част от стратегията на Киев


Атаките са част от последователната стратегия на Украйна да нанася удари по енергийни обекти в дълбочина на Русия. Според Киев тези цели са легитимни, тъй като осигуряват гориво и финансиране за руската военна машина.

 

Само ден по-рано украински дронове удариха и рафинерия в руския град Туапсе, където пожарите продължават с дни след серия от атаки през април.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 