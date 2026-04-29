Украйна удари ключови петролни обекти в Русия, избухнаха пожари

Службата за сигурност на Украйна потвърди, че е поразена нефтопомпена станция край Перм, собственост на руската компания Транснефт. Съоръжението е важна част от системата за пренос на суров петрол.

След удара е избухнал мащабен пожар, като по първоначални данни почти всички резервоари са били обхванати от пламъци. Обектът се използва за приемане, съхранение и транспортиране на нефт по основните тръбопроводи.

Губернаторът на региона Дмитрий Махонин потвърди атаката, като съобщи, че работниците са били евакуирани и няма пострадали.















Атака и срещу рафинерия в Орск



Паралелно с това дронове са насочени и към рафинерията в Орск – едно от големите предприятия в Русия с капацитет от 6,6 милиона тона петрол годишно. Според информации обектът снабдява руската армия.

Местни източници съобщават за атака, но без сериозни пожари. Властите в Оренбургска област твърдят, че са свалили няколко дрона и са предотвратили по-сериозни щети.

Част от стратегията на Киев



Атаките са част от последователната стратегия на Украйна да нанася удари по енергийни обекти в дълбочина на Русия. Според Киев тези цели са легитимни, тъй като осигуряват гориво и финансиране за руската военна машина.

Само ден по-рано украински дронове удариха и рафинерия в руския град Туапсе, където пожарите продължават с дни след серия от атаки през април.