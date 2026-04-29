Посланикът на САЩ в Украйна подаде оставка

Междувременно, в коментар за RBC-Украйна, Пигот заяви, че твърдението, че Дейвис е подала оставка поради разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, е „невярно“. Той подчерта, че дипломатът е твърд поддръжник на усилията на администрацията на Тръмп за установяване на траен мир между Русия и Украйна.

„Тя се пенсионира след забележителна 30-годишна кариера във външната служба. Тя с гордост ще продължи да развива политиката на президента Тръмп, докато официално не напусне Киев през юни 2026 г. и не се пенсионира от Държавния департамент“, цитира Пигот, цитиран от РБК-Украйна.

Financial Times съобщи, че Джули Дейвис, шарже д'афер на САЩ в Украйна, планира да напусне поста си. Според изданието причините за напускането ѝ са разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп и отслабващата подкрепа на администрацията за Украйна.

Тя заема поста временно управляващ от май 2025 г. Дипломатката вече е информирала Държавния департамент за напускането си.

Изданието отбеляза, че тя е разочарована от ролята си и редица административни решения, по-специално назначения на персонал, за които е научила от медиите.