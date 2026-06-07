Според него, именно президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да направи следващата стъпка за разрешаване на кризата в преговорите.

„Преговорите са в задънена улица и Тръмп трябва да я прекъсне. Топката сега е в негово поле“, каза Резай.

Според ирански служител, Техеран предлага да отпусне 12 милиарда долара веднага след подписването на временното споразумение и още 12 милиарда долара по време на следващия етап от прилагането на споразумението.

Резай подчерта, че тези средства принадлежат на Иран и връщането им трябва да се превърне в своеобразен тест за доверие между страните.

Съветникът на върховния лидер заяви също, че ако военните действия се възобновят, Иран е готов да разшири обхвата на конфликта далеч отвъд Персийския залив.

Според него, потенциална ескалация може да засегне Ормузкия проток, Индийския океан, пролива Баб ел-Мандеб, Червено море и дори Средиземно море. Същевременно той отбеляза, че към този момент оценява вероятността от нов голям конфликт като ниска.

По време на интервюто Резаи също така повтори позицията на Техеран относно Ормузкия проток. Той заяви, че Иран и Оман споделят отговорността за управлението на стратегическия морски маршрут, през който преминава значителна част от световния петрол и втечнен природен газ.

Според него Иран може да начислява такси за обслужване на корабоплаването в региона, тъй като не е необходимо сам да поема всички разходи за поддръжка на тази транспортна артерия.

Резаи също изрази скептицизъм относно перспективите за бъдещо споразумение със Съединените щати. Той припомни оттеглянето на Вашингтон от ядреното споразумение от 2015 г. по време на първия мандат на Тръмп и заяви, че Иран внимателно обмисля въпроса за гаранциите за прилагането на евентуални споразумения.

Служителят заяви също, че Иран е подготвен за всеки сценарий, включително евентуално нахлуване на негова територия.

Той също така определи настоящия конфликт като първия случай в историята на Ислямската република, в който Иран, според него, излиза победител от война.

Конфликт в Съединените щати заради Иран

Припомняме, че Камарата на представителите на САЩ, за първи път след политическата конфронтация заради Иран, прие резолюция, която на практика ограничава военните операции на президента Доналд Тръмп. Документът беше подкрепен не само от демократите, но и от четирима републиканци, което е значителен знак за вътрешно разделение в Републиканската партия.

Тръмп реагира остро на гласуването на Камарата на представителите в подкрепа на резолюция, ограничаваща правомощията му да провежда военни действия срещу Иран без одобрението на Конгреса. Американският лидер нарече гласуването безсмислено и обвини политическите си опоненти в опит да провалят преговорния процес с Техеран.