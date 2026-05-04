Тръмп не даде подробности за плана, който трябва да осигури помощ на кораби и екипажи, останали „заклещени“ в стратегическия воден път и изправени пред недостиг на храна и основни доставки повече от два месеца след началото на кризата.

„Съобщихме на тези държави, че ще насочваме техните кораби безопасно през тези ограничени води, за да могат свободно да продължат дейността си“, написа той в социалната си мрежа Truth Social в неделя.

В отговор обединеното командване на иранските въоръжени сили заявява, че американските военни трябва да стоят извън района на протока, като предупреждава, че всяка заплаха ще бъде посрещната „със суров отговор“. Според Техеран търговските кораби и танкери трябва да се въздържат от движение без координация с иранската армия.

„Вече многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е под наш контрол и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили“, посочва Али Абдолахи, ръководител на обединеното военно командване на Иран. „Предупреждаваме, че всяка чуждестранна военна сила – особено агресивната армия на САЩ – ще бъде атакувана, ако се опита да се приближи или да навлезе в Ормузкия проток“.

От американското Централно командване (CENTCOM) съобщиха, че операцията ще бъде подкрепена от около 15 000 военнослужещи, над 100 въздушни и морски платформи, включително военни кораби и дронове.

„Нашата подкрепа за тази отбранителна мисия е ключова за регионалната сигурност и световната икономика“, заяви командващият CENTCOM адмирал Брад Купър.

По данни на Международната морска организация стотици кораби и до 20 000 моряци не са успели да преминат през протока по време на конфликта.

Малко след изявлението на Тръмп британската агенция за морски търговски операции съобщи за инцидент, при който танкер е бил ударен от неизвестни снаряди в района на Ормузкия проток. Екипажът е в безопасност, но подробностите остават неясни.

Иран на практика блокира почти целия трафик от Персийския залив – с изключение на собствените си кораби – което доведе до рязко покачване на цените на енергията. Някои плавателни съдове съобщават за обстрел, а Техеран е задържал и редица кораби. САЩ от своя страна наложиха ограничения върху достъпа на ирански плавателни съдове до определени пристанища.

Вашингтон се опитва да изгради международна коалиция за защита на морските пътища в региона. Според CENTCOM новата инициатива съчетава дипломатически усилия и военна координация, но засега не е ясно кои държави ще участват и как точно ще функционира операцията. Не се очаква задължително участие на американски военни кораби в ескортирането на търговски плавателни съдове.