Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:49
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 509 | НОВИНИ

Отговорът: Иран ще атакува всеки американски кораб, навлязъл в Ормузкия проток

Отговорът: Иран ще атакува всеки американски кораб, навлязъл в Ормузкия проток
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Иранските военни предупредиха в понеделник американските сили да не навлизат в Ормузкия проток, съобщава Reuters. Предупреждението дойде в отговор на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че Вашингтон ще започне операция за подпомагане на търговски кораби, блокирани в Персийския залив заради конфликта между САЩ, Израел и Иран.
 

Тръмп не даде подробности за плана, който трябва да осигури помощ на кораби и екипажи, останали „заклещени“ в стратегическия воден път и изправени пред недостиг на храна и основни доставки повече от два месеца след началото на кризата.

 

„Съобщихме на тези държави, че ще насочваме техните кораби безопасно през тези ограничени води, за да могат свободно да продължат дейността си“, написа той в социалната си мрежа Truth Social в неделя.

 

В отговор обединеното командване на иранските въоръжени сили заявява, че американските военни трябва да стоят извън района на протока, като предупреждава, че всяка заплаха ще бъде посрещната „със суров отговор“. Според Техеран търговските кораби и танкери трябва да се въздържат от движение без координация с иранската армия.

 

„Вече многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е под наш контрол и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили“, посочва Али Абдолахи, ръководител на обединеното военно командване на Иран. „Предупреждаваме, че всяка чуждестранна военна сила – особено агресивната армия на САЩ – ще бъде атакувана, ако се опита да се приближи или да навлезе в Ормузкия проток“.

 

От американското Централно командване (CENTCOM) съобщиха, че операцията ще бъде подкрепена от около 15 000 военнослужещи, над 100 въздушни и морски платформи, включително военни кораби и дронове.

 

„Нашата подкрепа за тази отбранителна мисия е ключова за регионалната сигурност и световната икономика“, заяви командващият CENTCOM адмирал Брад Купър.

 

По данни на Международната морска организация стотици кораби и до 20 000 моряци не са успели да преминат през протока по време на конфликта.

 

Малко след изявлението на Тръмп британската агенция за морски търговски операции съобщи за инцидент, при който танкер е бил ударен от неизвестни снаряди в района на Ормузкия проток. Екипажът е в безопасност, но подробностите остават неясни.

 

Иран на практика блокира почти целия трафик от Персийския залив – с изключение на собствените си кораби – което доведе до рязко покачване на цените на енергията. Някои плавателни съдове съобщават за обстрел, а Техеран е задържал и редица кораби. САЩ от своя страна наложиха ограничения върху достъпа на ирански плавателни съдове до определени пристанища.

 

Вашингтон се опитва да изгради международна коалиция за защита на морските пътища в региона. Според CENTCOM новата инициатива съчетава дипломатически усилия и военна координация, но засега не е ясно кои държави ще участват и как точно ще функционира операцията. Не се очаква задължително участие на американски военни кораби в ескортирането на търговски плавателни съдове.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 201 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 223 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9879 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5925 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3713 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3401 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 