Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2

Източник: БГНЕС
Утре, 5 май, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарните групи в 52-рото Народно събрание. Срещите са част от конституционната процедура по съставяне на правителство, а от прессекретариата на държавния глава обявиха и точните часове, в които партиите ще влязат на „Дондуков“ 2.
 

Разговорите ще се състоят по график през целия ден. От 10:30 ч. Йотова ще приеме представители на Прогресивна България, в 11:30 ч. – на ГЕРБ-СДС, а в 12:30 ч. – на ДПС. Следобед са предвидени срещи с Демократична България от 14:00 ч., с Продължаваме промяната от 15:00 ч. и с Възраждане от 16:00 ч. След приключването им се очаква изявление пред медиите.

 

Консултациите ще се проведат с всяка парламентарна сила поотделно, като целта е да бъдат обсъдени възможностите за работа на новия парламент, бюджетната процедура, законодателните приоритети и изпълнението на Плана за възстановяване. Йотова вече заяви, че очаква да се намери пресечна точка между партиите, тъй като времето за формиране на управление е ограничено.

 

След разговорите президентската институция ще пристъпи към връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на най-голямата парламентарна група, както предвижда Конституцията.

 

 

