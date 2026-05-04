Разговорите ще се състоят по график през целия ден. От 10:30 ч. Йотова ще приеме представители на Прогресивна България, в 11:30 ч. – на ГЕРБ-СДС, а в 12:30 ч. – на ДПС. Следобед са предвидени срещи с Демократична България от 14:00 ч., с Продължаваме промяната от 15:00 ч. и с Възраждане от 16:00 ч. След приключването им се очаква изявление пред медиите.

Консултациите ще се проведат с всяка парламентарна сила поотделно, като целта е да бъдат обсъдени възможностите за работа на новия парламент, бюджетната процедура, законодателните приоритети и изпълнението на Плана за възстановяване. Йотова вече заяви, че очаква да се намери пресечна точка между партиите, тъй като времето за формиране на управление е ограничено.

След разговорите президентската институция ще пристъпи към връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на най-голямата парламентарна група, както предвижда Конституцията.