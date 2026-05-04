Понеделник, 04 Май 2026, 12:52
Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

Трагедията в Турция се задълбочава, след като 11-годишната Алмина Агаоглу е починала от раните си в болница, повече от две седмици след стрелбата в училище в провинция Кахраманмараш. С нейната смърт броят на жертвите на нападението достигна 10 души.
 

Инцидентът, разтърсил страната, се случи на 15 април, когато 14-годишен ученик откри огън в учебното заведение.

 

Първоначално бе съобщено за деветима загинали ученици (на възраст 10 и 11 години) и един учител. Нападателят загина на място, след като се самоуби.

 

Властите разкриха шокиращи подробности около случая. Извършителят е вкарал в училището цели пет огнестрелни оръжия. Бащата на момчето, който е бивш полицейски инспектор, е бил арестуван в рамките на разследването.

 

Това нападение е част от поредица тревожни събития. Ден по-рано в югоизточната провинция Шанлъурфа се случи друг тежък инцидент – бивш ученик откри огън в училището си, ранявайки 16 души, преди да сложи край на живота си при обграждане от полицията.

 

Тези актове на насилие предизвикаха обществено възмущение и дебат за сигурността в образователните институции. В отговор на кризата президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни заместник-министъра на образованието и обяви, че правителството подготвя спешни мерки, включително строги ограничения върху притежаването на огнестрелно оръжие.

