Основната цел на това мащабно събиране беше влизане в Книгата за рекордите на Гинес. Организаторите се стремяха да създадат непрекъсната вълна с огромни мащаби. Целта на мащабната инициатива беше постигането на вълна с дължина от точно два километра. Това изискваше перфектна координация между хилядите присъстващи на мястото.

Емоцията сред хората беше видима и силно изразена. 55-годишната Глория Фрагосо, сподели своите мотиви за участие в това историческо събитие. Тя работи в частния сектор, но намери време, да се присъедини към огромната тълпа.

„Не можех да пропусна това прекрасно събитие – да покажа на света какво е истинското Мексико: атмосферата, любовта, единството, мирът“

Думите на Глория Фрагосо подчертават дълбокия смисъл на проявата. За много мексиканци това не е просто обикновен спортен рекорд. Това е начин да покажат национално единство пред световната общественост.

Малко след приключване на опита, местните власти направиха официално изявление. Мексиканските органи по културата вече потвърдиха официално подобряването на световния рекорд. Въпреки това, те не предоставиха веднага конкретни технически подробности за броя на хората. Липсваха и детайли за точния резултат, измерен от проверяващите органи на Гинес по време на събитието.

Събитието има сериозно значение за спортната история на страната. Събитието се проведе броени дни преди началото на Световното първенство по футбол. Футболът е неразделна част от идентичността на мексиканския народ. „Мексиканската вълна“ е тясно свързана с местната фенска култура. Тя символизира емоционалната подкрепа към националния отбор.

Мексико се подготвя за една от най-важните си роли в спорта. Мексико ще бъде домакин на предстоящия Мондиал съвместно със САЩ и Канада. Домакинството е повод за гордост и национално самочувствие за цялото население.

Инициативата на „Пасео де ла реформа“ се случва в сложен за страната момент. Докато хиляди празнуваха, Мексико се бори с тежки наводнения и последици от насилие. Тези събития често доминират обществения дневен ред в държавата напоследък. Затова мащабната вълна беше приета като демонстрация на мир и идентичност. Тя предложи на хората момент на радост и общи цели.

Организаторите подчертават, че рекордът е признат от официалните културни институции. Публичната демонстрация на подкрепа за националния тим беше основен фокус. Феновете изразиха своята надежда за успех на световната сцена чрез това масово присъствие. Събитието остава в историята като символ на мексиканския дух и спортна страст.