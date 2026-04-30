Арестът мина без изстрели – детайл, който властите подчертават като знак за по-прецизни и координирани действия срещу висшето ръководство на картелите, пише The Guardian.

По-агресивна стратегия на новата власт



Откакто пое управлението през 2024 г., президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, следва по-твърда линия срещу организираната престъпност в сравнение с предшественика си, Андрес Мануел Лопес Обрадор.

Данните сочат ръст в арестите и конфискациите на наркотици, както и засилено използване на разузнавателна информация. В същото време натискът от страна на САЩ също се увеличава, особено след като Доналд Тръмп постави въпроса за по-решителни действия срещу наркотрафика, включително чрез заплахи за икономически мерки и дори едностранни операции.















Старият подход: „Обезглавяване“ на картелите



Въпреки новата реторика, стратегията на практика напомня на добре познат модел – елиминиране или арест на лидерите на картелите.

Според експерти този подход има ограничен ефект. „Тези удари променят възприятието за действията на държавата, но не непременно операциите на картела“, казва анализаторът по сигурността Армандо Варгас.

Картелите функционират като бизнес структури с ясно изградени мрежи, което означава, че отстраняването на един лидер рядко спира дейността им.

Рискът от вътрешни войни

Историята показва, че подобни операции често водят до разцепления и вътрешни конфликти. Най-актуалният пример е Картела „Синалоа“, където вътрешна борба избухна след предаването на Исмаел Замбада на американските власти – действие, свързано с кръга около Хоакин Гусман.

В случая с CJNG обаче засега няма признаци за подобен разпад. След смъртта на Ел Менчо през февруари имаше кратък изблик на насилие, но той бързо утихна.

Борба за наследството



Аудиас Флорес бе смятан за един от възможните наследници на Ел Менчо, особено заради влиянието си в туристически райони като Пуерто Валярта.

Съществуват и данни, че друг кандидат – Хуан Карлос Валенсия Гонсалес, доведен син на Ел Менчо – вече може да е поел контрола. Властите обаче твърдят, че Ел Хардинеро е събирал ресурси, за да оспори лидерството.

Тази непрозрачност прави трудно прогнозируемо бъдещето на организацията.

Световното първенство като фактор



Контекстът на операцията е важен. Мексико се подготвя да бъде домакин на мачове от Световното първенство по футбол – събитие, което изисква стабилност и сигурност.

Според анализатори това може да действа като спирачка за вътрешни конфликти. „Престъпните групи са бизнес. Те мислят за печалба от посетителите, а не за дестабилизация“, отбелязва Варгас.

Разширяване на целите: От босове към политици



Междувременно САЩ не крият, че натискът ще продължи. Американските власти приветстваха ареста на Ел Хардинеро, извършен с помощта на разузнавателна информация от Вашингтон, и подготвят искане за екстрадицията му.















Сигналите от Вашингтон показват и разширяване на фокуса. Американският посланик в Мексико намекна, че следващата цел могат да бъдат политици, заподозрени във връзки с картелите. Малко по-късно Министерството на правосъдието на САЩ обвини губернатора на Синалоа и още високопоставени служители в престъпления, свързани с наркотици и оръжия.

Без ясен край на конфликта



Според наблюдатели това е част от по-широка динамика, при която всяка успешна операция води до нови очаквания от страна на САЩ.

В същото време основният проблем остава нерешен: трафикът на наркотици продължава, а престъпните структури се адаптират бързо към ударите срещу тях.

Затова и въпросът остава отворен – дали арестите на върха ще отслабят картелите, или просто ще преначертаят баланса на силите и ще подготвят почвата за нови конфликти.