„Избирателните секции в Армения отварят в 8:00 ч. сутринта и затварят в 20:00 ч., като предварителните резултати се очакват по-късно вечерта. Осемнадесет партии се състезават за поне 101 места в Народното събрание. Отделните партии трябва да осигурят 4% от гласовете, за да влязат в парламента, докато коалициите, в зависимост от размера си, трябва да осигурят между 8% и 10%“, се обяснява в статията.

Отбелязва се, че сред конкурентите на партията на Пашинян са блокът на Гражданския договор „Силна Армения“, воден от руско-арменския милиардер Самвел Карапетян, и „Съюзът на Армения“, воден от бившия президент Роберт Кочарян.

„Близо 2,5 милиона души имат право да гласуват на изборите, които опозиционните партии позиционират като референдум за усилията на Пашинян да намали зависимостта на Армения от Москва и да задълбочи връзките си с Европейския съюз и Съединените щати. Някои обвиняват настоящия премиер, че прави прекомерни отстъпки в стремежа си към мирно споразумение след анексирането на Нагорни Карабах от Азербайджан през 2020 г., което предизвика масово изселване на етническите арменски жители“, припомня изданието.

Bloomberg подчерта, че след като Русия започна да налага ограничения върху вноса от Армения миналия месец – в отговор на желанието на страната да се присъедини към ЕС – блокът е увеличил финансовата помощ за правителството в Ереван и е облекчил търговските ограничения върху някои арменски стоки.

„Транспортният коридор „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ е планиран да преминава през Армения, свързвайки Азербайджан с неговия анклав Нахчиван. Партньорството с Армения за управление на този маршрут ще осигури значителни икономически интереси на САЩ в този стратегически важен регион за период до 99 години“, се добавя в доклада.



Bloomberg вече съобщи, че Путин се връща към украинския сценарий в Армения. Това се дължи на политиката на премиера Никол Пашинян, който се стреми да извади Ереван от орбитата на Кремъл и да преориентира страната към Европейския съюз.

„Имаме впечатлението, че информационната кампания на Русия е по-мащабна, отколкото в Молдова или Румъния, тъй като руският дял в арменския медиен пейзаж е значително по-голям“, каза Даниел Йоанисян, програмен директор на Съюза на информираните граждани на Армения.

Съобщаваше се също, че Русия подготвя операция за смяна на правителството в Армения . Армения беше известна като един от най-близките съюзници на Русия в постсъветското пространство в продължение на десетилетия, но след като дойде на власт през 2018 г., Никол Пашинян постепенно започна да се дистанцира от Кремъл.

„Това, което Пашинян се опитва да направи, представлява заплаха за Русия... Русия губи фактическия монопол, който имаше в Армения“, подчерта Томас де Ваал, старши сътрудник в Carnegie Europe.