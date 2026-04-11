Екипажът – Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен – достигна разстояние от над 406 000 км от Земята. Това е най-далечната точка, до която са стигали хора в космоса.

Мисията не включва кацане на Луната, но премина покрай нея и показа части от т.нар. „далечна страна“, които никога не са били наблюдавани директно от човешки екипаж.















Драматично завръщане със скорост над 30 пъти звука



Космическият кораб Orion навлезе в атмосферата със скорост около Mach 33. При спускането капсулата беше обгърната от плазма, което доведе до кратка загуба на комуникация – критичен момент, следен в реално време от центъра за управление.

След шестминутно „затъмнение“ връзката беше възстановена, а малко по-късно капсулата се приводни край бреговете на Калифорния. Астронавтите бяха изтеглени с военни хеликоптери и отведени на борда на кораба USS John P. Murtha.

Мисия с исторически екипаж



Artemis II е първата мисия до Луната с толкова разнообразен екипаж. Кристина Кох стана първата жена, достигнала до Луната, Виктор Глоувър – първият чернокож астронавт в такава мисия, а Джереми Хансен – първият канадец.

Това е ясен сигнал за новата посока на космическите програми – по-широко международно участие и представителност.

Не само наука, а и символика



Освен техническите постижения, мисията предложи и силни визуални моменти – пълно слънчево затъмнение, гледки към далечната страна на Луната и кадри на Земята, изгряваща над лунния хоризонт.

Тези изображения напомнят за емблематичните снимки от програмата Apollo и отново поставят въпроса за мястото на човечеството във Вселената.

Подготовка за следващата стъпка



Artemis II е ключова тестова мисия. Следващата фаза – Artemis III – трябва да включва реално кацане на Луната. В по-дългосрочен план целта е изграждане на устойчива база.















Въпреки някои технически проблеми по време на полета, мисията се счита за успех и потвърждава, че човечеството отново е в състояние да изпраща хора отвъд ниска околоземна орбита.

Началото на нова космическа ера



Artemis II не е просто повторение на миналото. Тя е първата стъпка към нов етап – този път с амбиция за дългосрочно присъствие на Луната и подготовка за мисии към Марс.

Както отбелязват самите астронавти, най-важното послание остава едно – погледът отвъд Земята ни напомня колко крехка и ценна е тя.