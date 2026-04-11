Яйцето – символ на живот и възкресение



Според българската етнография яйцето от древността се свързва с идеята за Вселената и новото начало. С разпространението на християнството този смисъл се променя – яйцето започва да символизира Възкресението на Христос и победата на живота над смъртта.

Затова първото яйце винаги се боядисва в червено. То се пази през цялата година – под икона или на специално място в дома, като защита за семейството. В миналото хората вярвали, че то има силата да лекува и да пази от беди.















Ритуал с правила



Боядисването не е било просто подготовка за празника, а строго спазван ритуал. То се е извършвало рано сутрин на Велики четвъртък, а ако не се успее – на Велика събота.

Обичаят повелява най-възрастната жена в дома да започне първа. Част от яйцата се заделяли за подарък, а други се пазели за здраве и плодородие. Дори мястото, където се поставят първите яйца, е имало значение – да бъдат „видени“ от слънцето, за да носят сила през годината.

Яйцата – традиция, която се пази

Цветът е в основата на традицията. Червеното не е избрано случайно – то символизира живота, кръвта на Христос и възкресението. В миналото яйцата са се варели в естествени багрила, за да се получи наситен, тъмен цвят, върху който шарките изпъкват ясно.

Другите цветове също имат значение – зелено за природата и новото начало, жълто за светлината и слънцето, черно като контраст, който подчертава символите. Но червеното остава най-важно – то е първото и задължително яйце във всяко семейство.

Самите орнаменти не са просто украса. Кръстът е знак на вярата, „стълбата“ – на пътя към небето, пеперудата – на душата, а звездата – на надеждата. В миналото хората вярвали, че тези символи носят защита и сила.

Освен обикновеното боядисване, в някои райони на България яйцата се превръщат в истинско изкуство. В Чепинския край, Велинград, Ракитово и други места се пази традицията на т.нар. писани яйца.

Те се изработват с нагрят пчелен восък и специален инструмент. Орнаментите се нанасят внимателно, след което яйцето се боядисва – най-често в червено. Едва тогава се разкрива фината рисунка.

Майсторите казват, че това е умение, което се учи с години. В миналото дори се е възприемало като свещено действие.















Велика събота – тишината преди Възкресението



Ако Велики четвъртък е денят на подготовката, то Велика събота е денят на очакването. В християнската традиция това е най-тихият и съзерцателен момент от Страстната седмица – времето между смъртта на Христос и неговото Възкресение.

На този ден хората довършват приготовленията за празника. Ако яйцата не са боядисани в четвъртък, това се прави именно тогава. Приготвя се и празничната трапеза – козунакът и агнешкото, които също имат дълбока символика.

Вечерта вярващите се събират в храмовете за тържественото богослужение. Малко преди полунощ се изнася Благодатният огън – символ на Възкресението. Хората го носят в домовете си, а с първите думи „Христос воскресе“ празникът започва.

Традиция, която остава



Днес много от старите обичаи са се променили, но боядисването на яйца остава в центъра на Великден. То съчетава минало и настояще – от вярванията за защита и плодородие до съвременното усещане за празник.

Именно в този прост ритуал се крие и силата му – той свързва поколенията. Защото всяко боядисано яйце носи не само цвят, а памет.