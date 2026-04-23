Четвъртък, 23 Април 2026, 15:16
1| 544 | НОВИНИ

Дяволът носи Прада 2“ превръща Милано в модна сцена

„Дяволът носи Прада 2“ превръща Милано в модна сцена
Редактор: Frognews
Милано отново е в центъра на модния свят, но този път не само заради ревютата. Продължението на култовия филм The Devil Wears Prada превръща града в декор, сцена и вдъхновение едновременно. Филмът официално прави премиерата си именно в италианската модна столица.
 

Името подсказва Prada, но историята не е директно за бранда. По-скоро го използва като символ на целия моден свят – амбиция, стил и власт. В знак на това влияние Мерил Стрийп и Анна Уинтур се появяват облечени в Prada на специална корица на Vogue.

 

Любопитен детайл е, че при снимките в Милано една от ключовите сцени е заснета не на ревю на Prada, а на Dolce & Gabbana. Там героите на Стрийп и Стенли Тучи се появяват на фона на истинско модно събитие.

 

Градът обаче не е просто фон – той живее с филма. В универсалния магазин La Rinascente се появи специално поп-ъп пространство, вдъхновено от историята. Хората се редят да се снимат зад бюрото на легендарната Миранда Пристли и на фалшива корица на списание Runway.

 

Навън ги посрещат огромни червени токчета – директен намек към култовия стил на филма.

 

Интересът е огромен. Не става дума само за пазаруване. Хората търсят настроение, стил и малко бягство от реалността. Тениски с реплики от първия филм се разграбват, а най-популярната фраза остава същата: „Защо кафето ми още го няма?“

 

Всичко това се случва на място, където модата има история. Galleria Vittorio Emanuele II – дом на едни от най-емблематичните магазини на Prada – е буквално на няколко крачки.

 

Така „Дяволът носи Prada 2“ не просто се връща като филм. Той се превръща в събитие, което смесва кино, мода и реалност – точно както го правеше и първият път.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия 0| 119 | ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 0| 167 | Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11345 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7343 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6974 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6772 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5480 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5133 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5024 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
