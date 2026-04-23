„Дяволът носи Прада 2“ превръща Милано в модна сцена

Името подсказва Prada, но историята не е директно за бранда. По-скоро го използва като символ на целия моден свят – амбиция, стил и власт. В знак на това влияние Мерил Стрийп и Анна Уинтур се появяват облечени в Prada на специална корица на Vogue.

Любопитен детайл е, че при снимките в Милано една от ключовите сцени е заснета не на ревю на Prada, а на Dolce & Gabbana. Там героите на Стрийп и Стенли Тучи се появяват на фона на истинско модно събитие.

Градът обаче не е просто фон – той живее с филма. В универсалния магазин La Rinascente се появи специално поп-ъп пространство, вдъхновено от историята. Хората се редят да се снимат зад бюрото на легендарната Миранда Пристли и на фалшива корица на списание Runway.

Навън ги посрещат огромни червени токчета – директен намек към култовия стил на филма.

Интересът е огромен. Не става дума само за пазаруване. Хората търсят настроение, стил и малко бягство от реалността. Тениски с реплики от първия филм се разграбват, а най-популярната фраза остава същата: „Защо кафето ми още го няма?“

Всичко това се случва на място, където модата има история. Galleria Vittorio Emanuele II – дом на едни от най-емблематичните магазини на Prada – е буквално на няколко крачки.

Така „Дяволът носи Prada 2“ не просто се връща като филм. Той се превръща в събитие, което смесва кино, мода и реалност – точно както го правеше и първият път.