

Инфлацията при потребителските цени в Еврозоната се повиши до 3,2% през май 2026 г., спрямо 3% през април.

Появиха се опасения, че конфликтът в Близкия изток ще принуди производители и търговци да прехвърлят по-високите разходи върху потребителите през лятото и есента, за да запазят печалбите си.

Повишението на лихвите се възприема широко като опит на ЕЦБ да овладее инфлацията на ранен етап, след критики, че институцията е забавила повишенията през 2022 г. по време на руската инвазия в Украйна.

Централната банка досега поддържаше лихвените проценти без промяна с надеждата, че ще бъде постигнат мирен договор между САЩ и Иран, което би ограничило нуждата от затягане на паричната политика.

Въпреки това, подобно споразумение засега не е постигнато, а цените на петрола остават над 90 долара за барел, в сравнение с около 70 долара преди началото на конфликта.

През март президентът на ЕЦБ Кристин Лагард посочи, че повишение на разходите по заемите ще бъде необходимо, за да се ограничи нарастването на инфлацията.