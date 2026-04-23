Според представители на индустрията, цитирани от търговци на енергийно оборудване и компании за възобновяема енергия в Германия, Великобритания и Нидерландия, търсенето на домашни соларни системи се е увеличило повече от два пъти от началото на конфликта в края на февруари. Това дава нов тласък на технология, която вече осигурява около една трета от общия енергиен капацитет в Европа, но която през миналата година отбеляза първо забавяне на новите инсталации от близо десетилетие. Представители на сектора подчертават, че Европа все още трябва да намали зависимостта си от внос на енергийни ресурси.

„Тази война просто показа проблема, който съществува отдавна – енергийната зависимост“, коментира пред информационната агенция Янник Нолден, съосновател на германската компания Solarhandel24, като добавя, че европейските правителства са „влезли в капан“.

Цените на енергията в Европа се повишават от началото на конфликта, макар и да са се понижили от пиковите стойности през март. Въпреки това ръстът в Европа е по-бърз в сравнение с други региони, включително САЩ.

Компанията Solarhandel24 отчита, че нетните ѝ продажби през март са се утроили до почти 70 млн. евро спрямо същия период година по-рано, като се очаква ново утрояване през този месец. За да отговори на търсенето, фирмата планира разширяване на екипа си с около 85 души. За да гарантира доставки, компанията е натрупала около половин милион соларни панела през последните седмици – скъпа, но оправдана инвестиция според ръководството, предвид очаквания растеж на приходите до около 400 млн. евро през 2026 г.

Подобна тенденция се наблюдава и при германската Enpal, където поръчките през март са се увеличили с 30% на годишна база, а през април се очаква ръст от 33%, основно заради инсталации на покривни соларни системи.

„Това е въпрос на европейска устойчивост“, заявява изпълнителният директор на Enpal Марио Кьоле. По думите му Европа трябва да може да осигурява собствената си енергия, както се стреми да гарантира и своята сигурност в други стратегически области.

Според представители на сектора все повече домакинства избират цялостни системи, които комбинират соларни панели, батерии за съхранение на енергия и зарядни станции за електромобили. Това позволява произведената енергия да се използва по-ефективно и в по-късен момент.

Нараства и интересът към технологии за съхранение на енергия, като в някои страни търсенето им се увеличава с между 40% и 50%, посочват от индустрията. Експерти отбелязват, че този ръст не може да се обясни само със сезонни фактори. Според представители на енергийната компания E.ON заявките от клиенти са почти двойно повече на годишна база.

Някои анализатори виждат и допълнителен фактор – предстоящи промени в законодателството за възобновяема енергия в Германия, които също стимулират инвестициите в покривни инсталации, струващи средно между 10 000 и 20 000 евро за едно домакинство.

След забавянето на европейския соларен пазар през 2025 г. – включително спад в жилищните инсталации заради отпадането на част от субсидиите – настоящият ръст се разглежда като частично възстановяване. Делът на покривните системи е намалял до 14% от новите инсталации, което е значително по-малко спрямо 2021 г.

Акциите на големи производители като SMA Solar също са се повишили значително, като компанията отчита засилен интерес към продуктите си.

Според експерти от енергийния сектор настоящият скок в търсенето не е просто временна реакция, а ускорение на по-дългосрочна тенденция. Въпреки това китайските производители отбелязват, че глобалният пазар остава с излишен производствен капацитет, който значително надвишава търсенето.

Въпреки различните оценки, анализаторите са единодушни, че поредните енергийни кризи ясно показват колко бързо геополитическите сътресения променят стойността на възобновяемите източници и засилват ролята на слънчевата енергия в енергийния преход.