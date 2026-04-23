Четвъртък, 23 Април 2026, 15:16
Европейците отговарят на енергийната криза със соларни панели по покривите

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Търсенето на соларни системи за покриви в Европа рязко нараства след началото на конфликта в Иран. По този начин домакинствата се стремят да ограничат негативните ефекти от скока в цените на електроенергията, предизвикан от една от най-тежките енергийни кризи в световен мащаб, пише Reuters. Военният конфликт доведе до значително поскъпване на петрола, природния газ и електроенергията, което засяга както бизнеса, така и домакинствата, и ускорява търсенето на по-евтини и устойчиви алтернативи на нестабилните енергийни пазари. Сред основните решения се нарежда именно слънчевата енергия.
 

Според представители на индустрията, цитирани от търговци на енергийно оборудване и компании за възобновяема енергия в Германия, Великобритания и Нидерландия, търсенето на домашни соларни системи се е увеличило повече от два пъти от началото на конфликта в края на февруари. Това дава нов тласък на технология, която вече осигурява около една трета от общия енергиен капацитет в Европа, но която през миналата година отбеляза първо забавяне на новите инсталации от близо десетилетие. Представители на сектора подчертават, че Европа все още трябва да намали зависимостта си от внос на енергийни ресурси.

 

„Тази война просто показа проблема, който съществува отдавна – енергийната зависимост“, коментира пред информационната агенция Янник Нолден, съосновател на германската компания Solarhandel24, като добавя, че европейските правителства са „влезли в капан“.

 

Цените на енергията в Европа се повишават от началото на конфликта, макар и да са се понижили от пиковите стойности през март. Въпреки това ръстът в Европа е по-бърз в сравнение с други региони, включително САЩ.

 

Компанията Solarhandel24 отчита, че нетните ѝ продажби през март са се утроили до почти 70 млн. евро спрямо същия период година по-рано, като се очаква ново утрояване през този месец. За да отговори на търсенето, фирмата планира разширяване на екипа си с около 85 души. За да гарантира доставки, компанията е натрупала около половин милион соларни панела през последните седмици – скъпа, но оправдана инвестиция според ръководството, предвид очаквания растеж на приходите до около 400 млн. евро през 2026 г.

 

Подобна тенденция се наблюдава и при германската Enpal, където поръчките през март са се увеличили с 30% на годишна база, а през април се очаква ръст от 33%, основно заради инсталации на покривни соларни системи.

 

„Това е въпрос на европейска устойчивост“, заявява изпълнителният директор на Enpal Марио Кьоле. По думите му Европа трябва да може да осигурява собствената си енергия, както се стреми да гарантира и своята сигурност в други стратегически области.

 

Според представители на сектора все повече домакинства избират цялостни системи, които комбинират соларни панели, батерии за съхранение на енергия и зарядни станции за електромобили. Това позволява произведената енергия да се използва по-ефективно и в по-късен момент.

 

Нараства и интересът към технологии за съхранение на енергия, като в някои страни търсенето им се увеличава с между 40% и 50%, посочват от индустрията. Експерти отбелязват, че този ръст не може да се обясни само със сезонни фактори. Според представители на енергийната компания E.ON заявките от клиенти са почти двойно повече на годишна база.

 

Някои анализатори виждат и допълнителен фактор – предстоящи промени в законодателството за възобновяема енергия в Германия, които също стимулират инвестициите в покривни инсталации, струващи средно между 10 000 и 20 000 евро за едно домакинство.

 

След забавянето на европейския соларен пазар през 2025 г. – включително спад в жилищните инсталации заради отпадането на част от субсидиите – настоящият ръст се разглежда като частично възстановяване. Делът на покривните системи е намалял до 14% от новите инсталации, което е значително по-малко спрямо 2021 г.

 

Акциите на големи производители като SMA Solar също са се повишили значително, като компанията отчита засилен интерес към продуктите си.

 

Според експерти от енергийния сектор настоящият скок в търсенето не е просто временна реакция, а ускорение на по-дългосрочна тенденция. Въпреки това китайските производители отбелязват, че глобалният пазар остава с излишен производствен капацитет, който значително надвишава търсенето.

 

Въпреки различните оценки, анализаторите са единодушни, че поредните енергийни кризи ясно показват колко бързо геополитическите сътресения променят стойността на възобновяемите източници и засилват ролята на слънчевата енергия в енергийния преход.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 0| 167 | Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско 1| 262 | 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско Революция при Мураками: „Кахо“ - първият му роман с жена в главната роля 0| 309 | Революция при Мураками: „Кахо“ - първият му роман с жена в главната роля Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия? 0| 373 | Как един гангстер се превърна в символ на нова Индия?

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11345 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7343 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6974 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6772 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5480 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5133 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5024 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
