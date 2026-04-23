Четвъртък, 23 Април 2026, 17:32
ЕС финално отпуши 90 млрд. евро за Украйна след драматичното вето на Орбан

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
След месеци блокада Европейски съюз даде окончателно зелена светлина за заем от 90 млрд. евро за Украйна. Решението стана възможно, след като Виктор Орбан оттегли ветото си, което дълго време спираше помощта.
 

Спорът се въртеше около петролопровода „Дружба“. Прекъсването на доставките на руски петрол към Унгария и Словакия беше основната причина Будапеща да блокира пакета още през февруари. Ходът предизвика сериозно напрежение в ЕС и остри обвинения в „изнудване“.

 

Пробивът дойде след като Володимир Зеленски обяви, че тръбопроводът Дружба е възстановен и доставките могат да бъдат подновени. Допълнителен фактор беше и политическата промяна в Унгария след изборната загуба на Орбан.

 

Заемът ще бъде управляван от Европейската комисия, а първото плащане към Киев се очаква „възможно най-скоро“, след като се финализират техническите процедури.

 

За 2026 г. Брюксел планира да отпусне 45 млрд. евро. От тях 16.7 млрд. ще бъдат за финансова подкрепа, а 28.3 млрд. – за военни нужди. Останалата сума ще бъде разпределена през 2027 г.

 

Средствата ще бъдат обвързани с реформи. Ако Украйна забави борбата с корупцията, плащанията могат временно да бъдат спрени.

 

Интересен детайл е, че военната част от помощта ще има изискване „Произведено в Европа“, което означава, че финансирането ще отива основно към европейски производители.

 

Кредитът ще трябва да бъде върнат само ако Русия се съгласи да плати военни репарации – нещо, което Москва категорично отхвърля. В противен случай ЕС обмисля използването на замразени руски активи за покриване на разходите.

 

Решението показва, че въпреки вътрешните напрежения, ЕС продължава да засилва подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата война.

