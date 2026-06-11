Изданието цитира и командира на Аерокосмическите сили на Корпуса на ислямската революция Сайед Хосеин Мусави Ефтехари, който казва, че Техеран може да превърне региона на Близкия изток „в ад“, ако САЩ направят Ормузкия проток опасен

Междувременно Централното командване на САЩ отрича твърденията, че Иран е блокирал пролива. Вашингтон заяви, че търговските кораби продължават да преминават през него.

Иранските държавни медии обаче съобщават за сблъсъци между ирански и американски сили в пролива. Твърди се, че Иран е ударил два кораба в региона. Междувременно САЩ настояват, че нито един американски военен кораб не е пострадал.



Припомняме, че в нощта на 11 юни Съединените щати възобновиха ударите си срещу Иран . Президентът Доналд Тръмп заяви, че операцията е отговор на Вашингтон на свалянето на американски хеликоптер от Иран.

Според САЩ атаката е била насочена срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, радарни станции и центрове за контрол на дронове. Междувременно израелски медии съобщават, че експлозии са били чути в няколко региона на Иран, включително близо до Ормузкия проток.