Присъдата е колективен удар срещу съпротивата. Заедно с Хемати, на смърт са осъдени нейният съпруг Мохамадреза Маджиди-Асл, както и техните съседи Бехруз и Курош Заманинеджад. Обвинението е стандартно за режима – „действия в полза на САЩ“. Според Националния съвет за съпротива на Иран, четиримата са обвинени в използване на експлозиви и нападения срещу силите за сигурност.

Бита Хемати стана известна още през януари, когато държавната телевизия излъчи кадри от нейния разпит, воден лично от ръководителя на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей.

Днес този разпит се превръща в прелюдия към екзекуция.

До момента най-малко седем души са екзекутирани във връзка с януарските протести, при които режимът признава за 2000 загинали, макар правозащитни организации да смятат, че цифрата е много по-висока.

През 2025 г. Иран е екзекутирал най-малко 1639 души – ръст от 68% спрямо предходната година и най-високото ниво от 1989 г. насам. Едва 7% от тези убийства са официално обявени от властите, докато останалите се извършват при пълно информационно затъмнение в затворите на страната.



Екипът на ФрогНюз напомня: Докато светът гледа към глобалните конфликти, в затворите на Иран се води тиха война срещу собствения му народ, в която въжето е единственият аргумент на властта.