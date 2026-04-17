Иран праща на въжето първата жена дръзнала да излезе на януарския протест

Редактор: Констанца Илиева
Машината за смърт в Иран работи с пълна сила. Техеран осъди още четирима души на смърт чрез обесване за участие в антиправителствените протести от миналия януари. Сред тях е Бита Хемати, която се превръща в първата жена с потвърдена смъртна присъда за участие в тези демонстрации, съобщава CBS.
 

Присъдата е колективен удар срещу съпротивата. Заедно с Хемати, на смърт са осъдени нейният съпруг Мохамадреза Маджиди-Асл, както и техните съседи Бехруз и Курош Заманинеджад. Обвинението е стандартно за режима – „действия в полза на САЩ“. Според Националния съвет за съпротива на Иран, четиримата са обвинени в използване на експлозиви и нападения срещу силите за сигурност.

 

Бита Хемати стана известна още през януари, когато държавната телевизия излъчи кадри от нейния разпит, воден лично от ръководителя на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей.

 

Днес този разпит се превръща в прелюдия към екзекуция.

 

До момента най-малко седем души са екзекутирани във връзка с януарските протести, при които режимът признава за 2000 загинали, макар правозащитни организации да смятат, че цифрата е много по-висока.

 

През 2025 г. Иран е екзекутирал най-малко 1639 души – ръст от 68% спрямо предходната година и най-високото ниво от 1989 г. насам. Едва 7% от тези убийства са официално обявени от властите, докато останалите се извършват при пълно информационно затъмнение в затворите на страната.


Екипът на ФрогНюз напомня: Докато светът гледа към глобалните конфликти, в затворите на Иран се води тиха война срещу собствения му народ, в която въжето е единственият аргумент на властта.




ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран 0| 159 | Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците 2| 498 | Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 13| 1163 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата 4| 726 | Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12369 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 6087 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5087 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4058 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3820 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 10| 3768 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3659 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3633 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
