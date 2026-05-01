Май започва с облаци и дъжд

От Национален институт по метеорология и хидрология прогнозират сравнително хладно време за началото на месеца, с максимални температури между 10° и 15°, като в столицата те ще достигнат около 11°.

В планинските райони облачността ще бъде по-често значителна, с краткотрайни валежи в масивите на Стара планина и Рило-Родопската област. По високите върхове валежите ще са от сняг, а вятърът ще бъде по-осезаем – умерен, временно и силен. Температурите ще останат ниски – около 4° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра височина.

По Черноморието също ще има променлива облачност, която ще се увеличава през втората половина на деня. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Дневните температури ще се задържат между 11° и 13°, приблизително колкото и температурата на морската вода. Морето ще бъде сравнително неспокойно, с вълнение от 3 до 4 бала.