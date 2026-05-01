Петък, 01 Май 2026, 08:17
Май започва с облаци и дъжд

Май започва с облаци и дъжд
Източник: БГНЕС
Първият ден от месец май ще премине при променлива, често значителна облачност в по-голямата част от страната. На места, главно в западните райони и планините, се очакват слаби валежи от дъжд, а във високите части над 1500 метра – и от сняг. Вятърът ще остане от север-североизток, слаб до умерен.
 

От Национален институт по метеорология и хидрология прогнозират сравнително хладно време за началото на месеца, с максимални температури между 10° и 15°, като в столицата те ще достигнат около 11°.

 

В планинските райони облачността ще бъде по-често значителна, с краткотрайни валежи в масивите на Стара планина и Рило-Родопската област. По високите върхове валежите ще са от сняг, а вятърът ще бъде по-осезаем – умерен, временно и силен. Температурите ще останат ниски – около 4° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра височина.

 

По Черноморието също ще има променлива облачност, която ще се увеличава през втората половина на деня. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Дневните температури ще се задържат между 11° и 13°, приблизително колкото и температурата на морската вода. Морето ще бъде сравнително неспокойно, с вълнение от 3 до 4 бала.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
България отбелязва 150 години от Априлското въстание 0| 115 | България отбелязва 150 години от Априлското въстание Заради съдебната система: ЕС спря финансирането на Сърбия 0| 258 | Заради съдебната система: ЕС спря финансирането на Сърбия Згориградската катастрофа: 60 години от най-тежката производствена авария в България 0| 464 | Згориградската катастрофа: 60 години от най-тежката производствена авария в България

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 13012 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 9023 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8960 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5679 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5503 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5315 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Три страни от НАТО във военен съюз в Средиземноморието. Анкара: „Нямате шанс срещу Турция“ 3| 4185 | Три страни от НАТО във военен съюз в Средиземноморието. Анкара: „Нямате шанс срещу Турция“
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 4115 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
