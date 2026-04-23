Предимството му пред гигантите на Уолстрийт се крие в огромен суперкомпютър, скрит под ледовете на Исландия и захранван от безплатна геотермална енергия. В тези масивни сървърни зали студеният арктически въздух охлажда хиляди чипове на Nvidia, които денонощно обработват милиарди транзакции, за да открият закономерности в пазарната динамика, невидими за човешкото око.

Герко основава компанията си през 2015 г., като я кръщава на статистическа формула. Оттогава насам методично изтласква традиционните банкери от териториите им. В офисите на XTX няма да чуете крясъци на брокери или шумни сделки по телефона – там цари тишината на алгоритмите, които използват „дълбоко обучение“, за да предвиждат движенията на валутите и акциите с милисекунди преди всички останали. Докато големите банки разчитат на армии от трейдъри в скъпи костюми, Герко изпраща срещу тях самоообучаващ се софтуер, който не се уморява, не се страхува и не греши под натиск.

Това технологично превъзходство му позволява да превърта по над 300 милиарда долара на ден, превръщайки фирмата си в един от най-големите играчи на глобалната сцена с минимален персонал.

Самият Алекс Герко остава почти митична фигура – призрачен милиардер, който избягва камерите и предпочита да инвестира в математически състезания, вместо в светски изяви.

За него пазарът не е място за залози, а гигантско уравнение, което чака да бъде решено. Неговата история е доказателство, че през 2026 година истинската власт не принадлежи на тези, които притежават ресурсите, а на онези, които владеят най-бързите алгоритми. В свят, в който информацията е по-ценна от златото, Герко успя да създаде затворен цикъл, в който изкуственият интелект не просто помага на хората, а напълно ги пенсионира от върховете на световните финанси.