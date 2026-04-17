Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 20:56
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1940 | НОВИНИ

Мистерията на изчезващото мастило: Ще гласуваме ли с „вълшебни“ химикалки в неделя?

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Два дни преди изборите, Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да пренасочи към Министерския съвет един доста екзотичен, но ключов въпрос. Ще пишат ли химикалките в неделя с „изчезващо мастило“?
 

Поводът за притеснението е официално запитване, в което се цитира куриозен случай от 2019 г. Тогава, при оспорване на вота за кмет в село Бозвелийско, бе установено, че мастилото върху голяма част от бюлетините просто се е изпарило. Сега, на прага на националните избори, притесненията са, че историята може да се повтори – този път в мащаб, който да реши съдбата на следващия парламент.

 

Говорителят на ЦИК Росица Матева заяви, че изпълнителната власт е тази, която трябва да гарантира качеството на „синьото мастило“. Тя призова за спешна проверка дали осигурените за секционните комисии химикали са стандартни или носят риск от „магическо“ заличаване на вота.

 

„Правителството трябва да осигури химикали, които пишат със синьо, което със сигурност не изчезва“, коментира Матева, прехвърляйки отговорността за физическата сигурност на бюлетината към администрацията на МС. След проверката кабинетът трябва официално да докладва на ЦИК дали синьото си е синьо и дали гласът на българина ще оцелее до края на изборния ден.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 