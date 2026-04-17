Поводът за притеснението е официално запитване, в което се цитира куриозен случай от 2019 г. Тогава, при оспорване на вота за кмет в село Бозвелийско, бе установено, че мастилото върху голяма част от бюлетините просто се е изпарило. Сега, на прага на националните избори, притесненията са, че историята може да се повтори – този път в мащаб, който да реши съдбата на следващия парламент.

Говорителят на ЦИК Росица Матева заяви, че изпълнителната власт е тази, която трябва да гарантира качеството на „синьото мастило“. Тя призова за спешна проверка дали осигурените за секционните комисии химикали са стандартни или носят риск от „магическо“ заличаване на вота.

„Правителството трябва да осигури химикали, които пишат със синьо, което със сигурност не изчезва“, коментира Матева, прехвърляйки отговорността за физическата сигурност на бюлетината към администрацията на МС. След проверката кабинетът трябва официално да докладва на ЦИК дали синьото си е синьо и дали гласът на българина ще оцелее до края на изборния ден.