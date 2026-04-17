Петък, 17 Април 2026, 20:55
Чехия привика руския посланик, след като Русия заплаши Европа с "легитимни цели"

Руската карта с "легитимни цели"
Чехия привика руския посланик за обяснение след завоалираните заплахите на Москва към европейски държави относно съвместни предприятия за производство на дронове с Украйна. Това съобщи пресслужбата на чешкото външно министерство.
 

В изявлението се отбелязва, че чешкият външен министър Петр Мачинка реши да призове руския посланик за обяснение.

 

„В отговор на изявлението на руското Министерство на отбраната и последвалите коментари на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев, министърът на външните работи Петр Мачинка реши да призове руския посланик в Прага, за да обясни тези твърдения на чешката страна. Изявленията се отнасяха до няколко чешки компании, идентифицирани като потенциални цели за руски атаки“., съобщи чешкото външно министерство.


Припомняме, че руското Министерство на отбраната наскоро публикува списък с адреси в десет европейски държави, където се твърди, че се намират съвместни производствени мощности за безпилотни летателни апарати с Украйна, намеквайки за „ответни мерки“.

 

Нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че Нидерландия няма да вземе предвид руските заплахи.

 

Припомняме, че в Чехия тече разследване на палеж на фабрика за оръжия, произвеждаща дронове за Украйна. Група, протестираща срещу сътрудничеството с Израел, пое отговорност за нападението, но някои подозират, че това е просто прикриване.

