Обратно броене: Днес ще стане ясно кой откъде влиза в парламента

ЦИК вече обяви и разпределението на мандатите в новия парламент. Първа политическа сила е „Прогресивна България“ със 131 депутати. ГЕРБ – СДС получава 39 места, ПП – ДБ е на трето място с 37. Следват ДПС с 21 депутати, а „Възраждане“ – с 12 депутати.

21 избрани кандидати са се отказали да влязат в 52-рото Народно събрание. Очаква се в събота ЦИК да публикува окончателния поименен състав на новия парламент.

С най-голям интерес се очаква решението на лидера на ПП Асен Василев. Той трябва да избере дали да влезе от Пловдив или от Хасково. От неговото решение зависи дали едно от остриетата на коалиционния партньор „Демократична България“ – Манол Пейков, ще бъде част от новия парламент.