0| 141 | НОВИНИ
Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май
Победителят на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр заяви, че се надява да положи клетва като премиер на 9 или на 10 май, в зависимост от това, кога президентът Тамаш Шуйок ще насрочи първото заседание на новоизбрания парламент, предаде Reuters.
Мадяр отбеляза, че ще наруши досегашната практика и ще положи клетва в деня, в който новият състав на законодателния орган започва работа.
Той каза, че преди да формира кабинет, ще очертае основните рамки на споразумение с ЕС в опит да размрази еврофондовете за Унгария, които Брюксел блокира заради спорове с досегашното правителство на Виктор Орбан. Мадяр подчерта, че няма време за губене.
Лидерът на партия ТИСА, чиято убедителна победа на изборите 12 април ще сложи край на продължилото 16 години управление на Орбан, заяви, че днес в Будапеща ще пристигнат официални представители на ЕС за неформални преговори.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
