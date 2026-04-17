Мадяр отбеляза, че ще наруши досегашната практика и ще положи клетва в деня, в който новият състав на законодателния орган започва работа.

Той каза, че преди да формира кабинет, ще очертае основните рамки на споразумение с ЕС в опит да размрази еврофондовете за Унгария, които Брюксел блокира заради спорове с досегашното правителство на Виктор Орбан. Мадяр подчерта, че няма време за губене.

Лидерът на партия ТИСА, чиято убедителна победа на изборите 12 април ще сложи край на продължилото 16 години управление на Орбан, заяви, че днес в Будапеща ще пристигнат официални представители на ЕС за неформални преговори.