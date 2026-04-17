Петък, 17 Април 2026, 20:56
Румънец събира пари в социалните мрежи за убийството на президента

Мъж написа в социалната мрежа, че събира средства за убийството на румънския президент Клаус Йоханис. Полицията в Тимиш в западната част на Румъния предприе действия и започна разследване, предава Диджи24.
 

„Всяка лея е от значение“, се посочва в съобщението, а няколко души питат в коментарите къде могат да дарят пари.

 

„Полицейският инспекторат на окръг Тимиш е предприел необходимите действия и извършва проверки, за да установи фактите и да предприеме необходимите законови мерки“, се посочва в съобщение до медиите.

 

Представителите на органите на реда проверяват автентичността на акаунта и контекста, в който е направена публикацията в социалната мрежа Фейсбук, за да се определи дали има реална заплаха. Властите се опитват да открият мъжа, написал съобщението, за да му бъдат повдигнати обвинения.

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран 0| 166 | Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците 2| 510 | Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 13| 1167 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата 4| 739 | Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12369 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 6089 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5087 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4059 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3820 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 10| 3775 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3661 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3634 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
