1615 | НОВИНИ
Румънец събира пари в социалните мрежи за убийството на президента
Мъж написа в социалната мрежа, че събира средства за убийството на румънския президент Клаус Йоханис. Полицията в Тимиш в западната част на Румъния предприе действия и започна разследване, предава Диджи24.
„Всяка лея е от значение“, се посочва в съобщението, а няколко души питат в коментарите къде могат да дарят пари.
„Полицейският инспекторат на окръг Тимиш е предприел необходимите действия и извършва проверки, за да установи фактите и да предприеме необходимите законови мерки“, се посочва в съобщение до медиите.
Представителите на органите на реда проверяват автентичността на акаунта и контекста, в който е направена публикацията в социалната мрежа Фейсбук, за да се определи дали има реална заплаха. Властите се опитват да открият мъжа, написал съобщението, за да му бъдат повдигнати обвинения.
Реклама / Ads
Реклама / Ads