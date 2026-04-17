Петък, 17 Април 2026, 20:55
Мирът в Ливан свали оковите на Ормузкия проток, Тръмп благодари на Иран

Източник: БГНЕС
Светът си отдъхна, след като Иран официално обяви, че отваря Ормузкия проток за преминаване на търговски кораби. Решението на Техеран идва като пряк резултат от прекратяването на огъня между Израел и Ливан и беше обявено от външния министър Абас Арагчи.
 

„В съответствие с примирието в Ливан, преминаването на всички търговски плавателни съдове се обявява за напълно отворено“, посочи Арагчи. Новината беше посрещната с ентусиазъм от американския президент Доналд Тръмп, който благодари на Иран в социалната мрежа X. Тръмп обаче побърза да уточни, че ВМС на САЩ ще поддържат своята блокада над Иран, докато бъдещата сделка с Техеран не бъде финализирана на 100%.

 

От началото на конфликта на 28 февруари, в Персийския залив останаха блокирани стотици танкери и над 20 000 моряци.

 

Ормузкият проток, през който преминават основните енергийни доставки за планетата, беше превърнат в бойно поле на интереси, след като преговорите в Исламабад се провалиха на 11 април.

 

САЩ наложиха пълна блокада на иранския петрол, а Техеран отговори със заплахи да затвори изцяло търговията през Червено море и Оманския залив. Сегашното отваряне на маршрута през оманската страна на протока е първият реален знак за деескалация на напрежението, което заплашваше да взриви цените на горивата в световен мащаб.


Въпреки благодарностите на Тръмп, ситуацията остава „нащрек“. Корабите тръгват, но оръдията на американския флот все още сочат към иранските пристанища.

