„В съответствие с примирието в Ливан, преминаването на всички търговски плавателни съдове се обявява за напълно отворено“, посочи Арагчи. Новината беше посрещната с ентусиазъм от американския президент Доналд Тръмп, който благодари на Иран в социалната мрежа X. Тръмп обаче побърза да уточни, че ВМС на САЩ ще поддържат своята блокада над Иран, докато бъдещата сделка с Техеран не бъде финализирана на 100%.

От началото на конфликта на 28 февруари, в Персийския залив останаха блокирани стотици танкери и над 20 000 моряци.

Ормузкият проток, през който преминават основните енергийни доставки за планетата, беше превърнат в бойно поле на интереси, след като преговорите в Исламабад се провалиха на 11 април.

САЩ наложиха пълна блокада на иранския петрол, а Техеран отговори със заплахи да затвори изцяло търговията през Червено море и Оманския залив. Сегашното отваряне на маршрута през оманската страна на протока е първият реален знак за деескалация на напрежението, което заплашваше да взриви цените на горивата в световен мащаб.



Въпреки благодарностите на Тръмп, ситуацията остава „нащрек“. Корабите тръгват, но оръдията на американския флот все още сочат към иранските пристанища.