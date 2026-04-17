Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 14:45
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1156 | НОВИНИ

След 15 години тишина Том Уейтс се завръща в музиката в песен на Massive Attack

Редактор: Ивайло Александров
“Boots on the Ground” е мрачен химн, който отразява днешната световна ситуация. Massive Attack са политически и социално ангажирани както винаги, а този път извадиха от мълчанието му и самия трубадур Том Уейтс.
 

Massive Attack пуснаха току що новата си песен “Boots on the Ground” – първа за британците от 6 години. Това, което я прави още по-специална обаче, е че трип хоп легендите са привлекли Том Уейтс като гост. Американският музикант, композитор, поет и актьор издаде последния си албум “Bad As Me” през вече далечната 2011 г. Оттогава музиката сякаш е затворена страница за него и феновете го виждат само на голям екран, най-вече във филми на Джим Джармуш.

 

“Boots on the Ground” е ярко и ужасяващо обвинение срещу войни, както външни, така и вътрешни. Песента  осъжда войниците, преследващи хора, възприемани като „кафяви, зли и млади, глупави и пълни със сперма“, и запазва специален гняв за сенаторите, които ги разполагат. „Сега кои, по дяволите, са тези федерални копелета? В скъпи мокасини, седнали в стая, пълна с армейски плакати“, пита Уейтс по средата на песента, която се движи с блус темпо с характерната за Massive Attack хипнотична атмосфера. Синът на Том Уейтс, Кейси, също участва като вокалист в песента.

 

Видеоклипът показва снимки на американски визуален артист с псевдонима thefinaleye. „Този ​​монтаж изобразява една знаменателна американска епоха, която все още не е назована, и идва след най-големите публични протести в американската история – фокусирани върху противопоставянето на акциите на ICE, милитаризацията на вътрешните сили и държавния авторитаризъм“, пише в описанието на видеото. В него са включени връзки към различни американски организации, които помагат на имигрантите. Песента ще бъде издадена и на плоча, с “Boots on the Ground” от едната страна и ретроспективния текст на Уейтс “The Fly” от другата. Приходите от сингъла ще бъдат в полза на ACLU и Проекта за защита на имигрантите.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат 0| 171 | Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата 0| 254 | Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5830 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4932 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3899 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3682 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3530 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3519 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3434 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 