Massive Attack пуснаха току що новата си песен “Boots on the Ground” – първа за британците от 6 години. Това, което я прави още по-специална обаче, е че трип хоп легендите са привлекли Том Уейтс като гост. Американският музикант, композитор, поет и актьор издаде последния си албум “Bad As Me” през вече далечната 2011 г. Оттогава музиката сякаш е затворена страница за него и феновете го виждат само на голям екран, най-вече във филми на Джим Джармуш.

“Boots on the Ground” е ярко и ужасяващо обвинение срещу войни, както външни, така и вътрешни. Песента осъжда войниците, преследващи хора, възприемани като „кафяви, зли и млади, глупави и пълни със сперма“, и запазва специален гняв за сенаторите, които ги разполагат. „Сега кои, по дяволите, са тези федерални копелета? В скъпи мокасини, седнали в стая, пълна с армейски плакати“, пита Уейтс по средата на песента, която се движи с блус темпо с характерната за Massive Attack хипнотична атмосфера. Синът на Том Уейтс, Кейси, също участва като вокалист в песента.

Видеоклипът показва снимки на американски визуален артист с псевдонима thefinaleye. „Този ​​монтаж изобразява една знаменателна американска епоха, която все още не е назована, и идва след най-големите публични протести в американската история – фокусирани върху противопоставянето на акциите на ICE, милитаризацията на вътрешните сили и държавния авторитаризъм“, пише в описанието на видеото. В него са включени връзки към различни американски организации, които помагат на имигрантите. Песента ще бъде издадена и на плоча, с “Boots on the Ground” от едната страна и ретроспективния текст на Уейтс “The Fly” от другата. Приходите от сингъла ще бъдат в полза на ACLU и Проекта за защита на имигрантите.