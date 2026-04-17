Петък, 17 Април 2026, 14:45
Студеният душ свърши: КЕВР удари „Топлофикация“ с компенсации за 6200 столичани

Източник: БГНЕС
КЕВР задължи „Топлофикация София“ да изплати компенсации на 6197 свои клиенти, които са останали без парно и топла вода за повече от 48 часа в периода декември 2025 г. – януари 2026 г. Решението е взето след извънредна проверка, разпоредена заради множество сигнали за продължителни аварии и прекъсвания на топлоподаването в столицата.
 

Дружеството разполага с един месец, за да изчисли дължимите обезщетения, а след това – със срок от още 7 дни, за да извърши плащанията. Компенсации ще получат клиентите на общо 164 абонатни станции.

 

Най-сериозно засегнат е ж.к. „Люлин-6“, където над 5400 души са били без отопление около 50 часа. В други квартали – като „Младост-3“, „Дианабад“ и „Полигона“ – прекъсванията са били значително по-дълги, в отделни случаи над 100 часа.

 

От КЕВР уточняват, че обезщетения се дължат, когато аварията не бъде отстранена в рамките на 48 часа. В тези случаи потребителите трябва да бъдат компенсирани за недоставената топлинна енергия за периода на забавянето.

 

Размерът на сумите ще бъде изчислен на база средното потребление за съответния обект при сходни условия. Плащанията ще се извършват автоматично, без необходимост клиентите да подават заявления.

 

Регулаторът подчертава, че при проверката е установено нарушение на лицензионните условия и общите правила на дружеството, тъй като компенсациите не са били изплатени в срок.

 

