Петък, 17 Април 2026, 14:43
Измамата за $4 млрд. OneCoin: САЩ започват да обезщетяват жертвите на Ружа Игнатова

Измамата за $4 млрд. OneCoin: САЩ започват да обезщетяват жертвите на Ружа Игнатова
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Министерството на правосъдието на САЩ започна процедура за изплащане на компенсации на пострадалите от международната инвестиционна схема OneCoin – мащабна измама, създадена от българката Ружа Игнатова и нейния съосновател Карл Себастиан Грийнууд, съобщава БГНЕС. В периода 2014–2019 г. Игнатова, Грийнууд и техни съучастници изграждат глобална схема, чрез която подвеждат инвеститори по целия свят. Чрез компанията OneCoin Ltd., базирана в София, се предлага фалшива криптовалута посредством мрежа за многостепенен маркетинг.
 

В резултат на заблуждаваща информация вложенията на жертвите надхвърлят 4 милиарда долара.

 

Американските власти водят серия от дела по случая в Южния окръг на Ню Йорк. Част от основните участници вече са осъдени, а чрез конфискувани активи са събрани над 40 милиона долара, които ще бъдат използвани за обезщетяване на пострадалите.

 

Новата процедура дава възможност на всички, които са закупили фалшивата криптовалута в периода 2014–2019 г., да подадат заявление за компенсация чрез специален онлайн формуляр. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни.

 

От Министерството на правосъдието подчертават, че жертвите са в центъра на усилията им и че целта е незаконно придобитите средства да бъдат върнати, доколкото това е възможно.

 

Федералната прокуратура в Южния окръг на Ню Йорк посочва, че основателите на OneCoin са продавали „фалшива криптовалута“, която е причинила щети за над 4 милиарда долара, и определя настоящата стъпка като важен етап към възстановяване на средствата.

 

От ФБР напомнят, че Ружа Игнатова остава сред най-издирваните лица в света, а много от жертвите са загубили спестяванията си заради измамата. Данъчната служба на САЩ също подчертава, че участниците в схемата са били финансово опустошени от нереалистични обещания и че компенсационната процедура е ключова за възстановяване на поне част от загубите.

 

Разследването е проведено съвместно от ФБР и службата за криминални разследвания към американската данъчна администрация, с подкрепата на международни партньори.

 

Къде е Ружа Игнатова?

 

Историята на Ружа Игнатова, известна като „Кралицата на криптовалутите“, остава един от най-големите неразкрити криминални случаи в съвременната финансова история. Тя изчезва безследно през октомври 2017 г., малко след като става ясно, че създадената от нея компания OneCoin представлява мащабна финансова измама – Понци схема.

 

Към април 2026 г. няма официално потвърждение къде се намира или каква е съдбата ѝ. Разследващи журналисти и правоохранителни органи продължават да обсъждат няколко основни версии.

 

Една от най-разпространените е, че Игнатова е била убита през 2018 г. на яхта в Йонийско море по поръчка на фигури от организираната престъпност, след като е станала неудобна и е знаела твърде много за схемата и участниците в нея. Според тази хипотеза тялото ѝ е било унищожено, за да се заличат следите.

 

Друга версия е, че тя е успяла да изчезне чрез радикална промяна на външния си вид, пластични операции и използване на фалшива самоличност. Благодарение на значителните средства, натрупани от OneCoin, се предполага, че е могла да води живот под прикритие в държава без ефективни механизми за екстрадиция. През годините са постъпвали множество непотвърдени сигнали за нейно появяване в различни части на света – включително Близкия изток, Африка и Русия.

 

Трета хипотеза, лансирана от някои анализатори, е че Игнатова може да е постигнала споразумение с държавни структури, като е предоставила информация за финансови схеми и мрежи за пране на пари в замяна на защита и нова самоличност като защитен свидетел.

 

Споменава се и възможността тя да се е установила в Дубай – юрисдикция, която често се свързва с укриване на финансови бегълци и инвестиции в недвижими имоти с неясен произход на средства. В навечерието на изчезването ѝ са засечени значителни финансови потоци, насочени към региона.

 

Въпреки различните версии случаят остава неразрешен основно заради липсата на тяло и категорични доказателства, както и заради огромните финансови ресурси, свързани с OneCoin, които биха могли да осигурят прикриване, фалшиви идентичности и международно придвижване.

 

Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР, като за информация, водеща до нейното задържане, е обявена награда до 5 милиона долара.

