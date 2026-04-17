Същевременно съгласно настоящите правила на ЕС, британските компании ще могат да участват в търгове само за договори които не могат да бъдат изпълнени от отбранителни компании в рамките на ЕС Както отбелязва изданието, британските министри сега се стремят да договорят по-широк достъп, позволявайки на своите компании да се конкурират с европейските при равни условия.

Европейският комисар Марош Шефчович заяви, че ЕС е отворен за по-голямо участие на Обединеното кралство в схемата добавяйки, че това може да бъде от полза и за двете страни.



„В един все по-нестабилен свят сигурността и отбраната са начело в дневния ред на ЕС и изискват от нас да работим в съгласие с най-близките си партньори, включително Обединеното кралство. Финализираме заем за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро с възможност за участие на Обединеното кралство“, каза той.

Окончателният размер на вноската на Обединеното кралство все още не е договорен, но се очаква да бъде около 390 милиона британски лири (около 455 милиона евро).

Правителствен източник потвърди пред The ​​Times, че Обединеното кралство води преговори за присъединяване към програмата за заеми. Представители на ЕС също така заявиха, че нямат възражения срещу участието на британски оръжейни компании в търг, финансиран със заем, за украинско оръжие. Условията на заема, договорени от държавите членки, предвиждат, че Обединеното кралство ще плаща своя „справедлив дял“ от годишната лихва, оценена на 3 милиарда евро.



Киев очаква да получи предварително договорен безлихвен заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз през 2026-2027 г. 60 милиарда евро ще бъдат отпуснати за военна помощ, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетни разходи.

В същото време Брюксел прогнозира, че Украйна ще може да получи първия транш от заема, в размер на 90 милиарда евро едва през втората половина на 2026 г.

По-рано, на пресконференция след среща на Контактната група по отбраната на Украйна, министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви най-голямата доставка на дронове тази година – над 120 000 нови дрона ще бъдат доставени от Обединеното кралство в Украйна. Ще бъдат предоставени и стотици хиляди артилерийски снаряди и хиляди ракети за противовъздушна отбрана.