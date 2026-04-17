Петък, 17 Април 2026, 14:45
Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата

Европейският съюз отвори вратата за присъединяването на Обединеното кралство към програма на ЕС за отпускане на заеми на стойност 90 милиарда евро за Украйна. Според The Times, тази програма ще осигури средства, които да помогнат на Киев да закупи оръжия на стойност до 60 милиарда евро през следващата година.
 

Същевременно съгласно настоящите правила на ЕС, британските компании ще могат да участват в търгове само за договори които не могат да бъдат изпълнени от отбранителни компании в рамките на ЕС Както отбелязва изданието, британските министри сега се стремят да договорят по-широк достъп, позволявайки на своите компании да се конкурират с европейските при равни условия.

 

Европейският комисар Марош Шефчович заяви, че ЕС е отворен за по-голямо участие на Обединеното кралство в схемата добавяйки, че това може да бъде от полза и за двете страни.


„В един все по-нестабилен свят сигурността и отбраната са начело в дневния ред на ЕС и изискват от нас да работим в съгласие с най-близките си партньори, включително Обединеното кралство. Финализираме заем за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро с възможност за участие на Обединеното кралство“, каза той.

 

Окончателният размер на вноската на Обединеното кралство все още не е договорен, но се очаква да бъде около 390 милиона британски лири (около 455 милиона евро).

 

Правителствен източник потвърди пред The ​​Times, че Обединеното кралство води преговори за присъединяване към програмата за заеми. Представители на ЕС също така заявиха, че нямат възражения срещу участието на британски оръжейни компании в търг, финансиран със заем, за украинско оръжие. Условията на заема, договорени от държавите членки, предвиждат, че Обединеното кралство ще плаща своя „справедлив дял“ от годишната лихва, оценена на 3 милиарда евро.


Киев очаква да получи предварително договорен безлихвен заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз през 2026-2027 г. 60 милиарда евро ще бъдат отпуснати за военна помощ, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетни разходи.

В същото време Брюксел прогнозира, че Украйна ще може да получи първия транш от заема, в размер на 90 милиарда евро едва през втората половина на 2026 г.

 

По-рано, на пресконференция след среща на Контактната група по отбраната на Украйна, министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви най-голямата доставка на дронове тази година – над 120 000 нови дрона ще бъдат доставени от Обединеното кралство в Украйна. Ще бъдат предоставени и стотици хиляди артилерийски снаряди и хиляди ракети за противовъздушна отбрана.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат 0| 170 | Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат Сигурност и икономика: ЕС възстановява официалните отношения със Сирия 0| 417 | Сигурност и икономика: ЕС възстановява официалните отношения със Сирия

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5829 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4933 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3901 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3682 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3531 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3517 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3437 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
