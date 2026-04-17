Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата
Същевременно съгласно настоящите правила на ЕС, британските компании ще могат да участват в търгове само за договори които не могат да бъдат изпълнени от отбранителни компании в рамките на ЕС Както отбелязва изданието, британските министри сега се стремят да договорят по-широк достъп, позволявайки на своите компании да се конкурират с европейските при равни условия.
Европейският комисар Марош Шефчович заяви, че ЕС е отворен за по-голямо участие на Обединеното кралство в схемата добавяйки, че това може да бъде от полза и за двете страни.
„В един все по-нестабилен свят сигурността и отбраната са начело в дневния ред на ЕС и изискват от нас да работим в съгласие с най-близките си партньори, включително Обединеното кралство. Финализираме заем за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро с възможност за участие на Обединеното кралство“, каза той.
Окончателният размер на вноската на Обединеното кралство все още не е договорен, но се очаква да бъде около 390 милиона британски лири (около 455 милиона евро).
Правителствен източник потвърди пред The Times, че Обединеното кралство води преговори за присъединяване към програмата за заеми. Представители на ЕС също така заявиха, че нямат възражения срещу участието на британски оръжейни компании в търг, финансиран със заем, за украинско оръжие. Условията на заема, договорени от държавите членки, предвиждат, че Обединеното кралство ще плаща своя „справедлив дял“ от годишната лихва, оценена на 3 милиарда евро.
Киев очаква да получи предварително договорен безлихвен заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз през 2026-2027 г. 60 милиарда евро ще бъдат отпуснати за военна помощ, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетни разходи.
В същото време Брюксел прогнозира, че Украйна ще може да получи първия транш от заема, в размер на 90 милиарда евро едва през втората половина на 2026 г.
По-рано, на пресконференция след среща на Контактната група по отбраната на Украйна, министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили обяви най-голямата доставка на дронове тази година – над 120 000 нови дрона ще бъдат доставени от Обединеното кралство в Украйна. Ще бъдат предоставени и стотици хиляди артилерийски снаряди и хиляди ракети за противовъздушна отбрана.
