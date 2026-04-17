Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 14:43
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 122 | НОВИНИ

Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“

Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“
Сериозни различия в цените на едни и същи лекарства между различни болници поставят под въпрос ефективността на разходването на публични средства в здравната система, заявява д-р Николай Болтаджиев по Нова телевизия.
 

По думите му идентични медикаменти могат да бъдат закупени на коренно различни цени, които водят до сериозни разходи за държавата.

 

„Едно и също лекарство, с идентични параметри, може да бъде закупено за около 46 000 лева в една болница и за 150 000 лева във друга“, посочи Болтаджиев.

 

Той определя ситуацията като „законна кражба“ , тъй като като формално процедурите се провеждат по правилата, но резултатът е значително по-висока цена за обществото.

 

Според него проблемът произтича от начина, по който е организирано финансирането – болниците купуват лекарства със средства от НЗОК, но самостоятелно договарят цените, което създава предпоставки за сериозни отклонения.

 

„Проблемът е, че се купува с публични средства, но договарянето не се прави от платеца“, подчерта той.

 

Болтаджиев посочва, че действащата нормативна рамка датира от 2011 г. и не е претърпяла съществени промени, въпреки че практиката показва сериозни слабости. По думите му подобни различия се наблюдават от годините, включително при онколекарствата.

 

„Този ​​модел позволява огромни разлики в цените и води до неефективно разходване на публични средства“, коментира той.

 

Експертът предлага решение чрез централизирано договаряне на цените от НЗОК, подобно на модела, използван при определяне на медикаменти като инсулин. Според него подобна промяна би ограничила възможностите за ценови разлики и би гарантирала по-добра защита на обществения интерес.

 

Темата за цените на лекарствата остава чувствителна за здравната система, особено на фона на нарастващите разходи и обществените очаквания за по-голяма прозрачност в управлението на публичните средства.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 