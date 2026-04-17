Новите правила ще влязат в сила на 26 април и предвиждат създаването на специализирани наказателни съдилища за дела срещу деца над 12 години, както и задължителен преглед на присъдите за доживотен затвор след изтичане на десетилетия, в зависимост от възрастта на осъдения и тежестта на престъплението.

Тази реформа се вписва в по-широката репресивна политика на салвадорските власти. Още на 27 март 2022 г. президентът обяви извънредно положение и суспендира три основни конституционни права – правото на защита, ограничението на продължителността на административното задържане и тайната на комуникациите. Макар мярката да беше представена като временна, тя се удължава многократно.

Това доведе до масови арести – около 91 650 души са били задържани за по-малко от четири години, или над 1% от населението на страната. Според правозащитни организации много от тях са обвинени по неясни формулировки и при недостатъчни доказателства, а съдебните процеси често се провеждат групово. Адвокатите на задържаните също така съобщават за сериозни затруднения в комуникацията със своите клиенти, като в някои случаи членове на банди са осъждани на кумулативни присъди от стотици години затвор.

Правителството открито заявява твърдия си курс срещу престъпността, като Букеле е обещавал, че членовете на банди „никога няма да се върнат“ по улиците. През септември 2024 г. той защити политиката си пред ООН с думите: „Някои казват, че сме затворили хиляди хора, но истината е, че сме освободили милиони“.

Репресивната политика обаче не се ограничава само до предполагаеми членове на банди. Властите са арестували и политически опоненти, активисти и критици, а журналисти и дисиденти все по-често са изправени пред избора между изгнание и затвор. През миналата година Букеле направи и още една ключова промяна – премахването на ограничението за броя президентски мандати, което на практика му позволява да остане на власт безсрочно.

Всичко това създава множество притеснения за последствията от новите конституционни промени.

Репресия или необходимост?

Правителството на президента Наиб Букеле аргументира новите конституционни промени като част от стратегията за пълно изкореняване на организираната престъпност в Ел Салвадор и ограничаване на влиянието на уличните банди върху младите хора. Според властите една от основните цели е да се прекратят практиките за вербуване на непълнолетни за извършване на тежки престъпления като убийства, рекет и други насилствени деяния, при които те често се използват като „наемни извършители“ заради по-леките наказания. Новата политика цели да изпрати сигнал, че възрастта не може да служи като смекчаващо обстоятелство при особено тежки престъпления.

Администрацията подчертава и необходимостта от дългосрочно неутрализиране на рецидивизма сред членовете на банди, като аргументира, че значителна част от тях трудно се реинтегрират в обществото. В този контекст доживотните и тежки присъди се представят като средство за гарантиране на обществената сигурност. Президентът Букеле и негови поддръжници често заявяват, че критиките към тези мерки всъщност защитават престъпни структури, а твърдият подход е ключов за трансформацията на страната от една от най-опасните в региона към една от най-сигурните.

Международни правозащитни организации и институции обаче отправят сериозни критики към реформите. УНИЦЕФ и Комитетът на ООН за правата на детето предупреждават, че подобни мерки противоречат на Конвенцията за правата на детето. Според тях доживотното лишаване от свобода на непълнолетни е несъвместимо с принципите на рехабилитация и може да има тежки последици за психическото им здраве.

Организации като Human Rights Watch изразяват опасения и за риска от произволни арести, тъй като масовите процеси и неясните доказателства могат да доведат до осъждане на млади хора от бедни общности без достатъчно доказателства за вина.

Допълнително се поставя под въпрос и практиката непълнолетни да бъдат настанявани в затвори за възрастни, където се съобщава за случаи на насилие и лошо третиране, което според критиците представлява сериозно нарушение на основните човешки права.

„Най-готиният диктатор в света“?

Когато поема властта в страната, Букеле – къде на шега, къде не – се определя като „най-готиният диктатор в света“. И наистина – откакто той поема властта през 2018 г., повежда истинска война срещу банди като MS-13 и Barrio 18, които в онзи момент държат контрола върху улиците на градовете.

Идването му на власт е свързано и с икономическо разведряване, макар и крехко. Статистиката на Световната банка показва устойчиво намаление на бедността от 2018 г. насам. Общият спад за петгодишния период е почти 10 процентни пункта.

Това обаче е общата картина. Според същата статистика бедността остава значително по-висока сред децата – над 40%. Същите деца, които „най-готиният диктатор в света“ ще вкарва в затвора, вместо да потърси решение как да се справи с причините, заради които едно дете може да реши да стане част от организираната престъпност.

Но в крайна сметка именно това е общото между диктаторите – независимо дали са „готини“ или не – че търсят лесни решения на сложни проблеми. Дори те да работят само привидно.