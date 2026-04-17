Петък, 17 Април 2026, 20:55
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта. Тя не само влияе на настроението, но може да бъде изпитание за кръвоносните съдове, пише rbc-ukraine.
 

Началото на „турбулентността“. Магнитното поле едва започва да се колебае, но метеочувствителните хора може вече да усетят първите признаци – внезапна сънливост през деня и лека мозъчна мъгла. К-индексът остава на ниво 4


Пикът на бурята. Мощен поток от йонизирани частици ще удари Земята. Това е така нареченото червено ниво (5–6 точки) когато технологиите могат да не работят правилно и главоболието може да се появи без видима причина. Тогава тялото работи на границата на адаптивния си капацитет.


Магнетичен махмурлук. Бурята ще отшуми, но ще остави след себе си следа от апатия. Работната седмица може да започне тежко, така че не планирайте нищо твърде взискателно.

 

 

 

