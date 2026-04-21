Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 12:09
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 362 | НОВИНИ

Трус на „Позитано“ 20: Борислав Гуцанов поиска оставката на Крум Зарков

Редактор: Frognews
Членът на Изпълнителното бюро на БСП Борислав Гуцанов поиска незабавното оттегляне на председателя Крум Зарков. В остра позиция във Facebook бившият министър обвини сегашното ръководство за „съкрушителния удар“ върху 135-годишната партия, която за първи път в историята си остава извън парламента.
 

Гуцанов отправи сериозни критики към структурирането на кандидат-депутатските листи. Според него дългогодишни социалисти са били изхвърлени за сметка на „непознати лица“ и кадри от кабинета „Желязков“.

 

„Изгонихме убедени другари, а приласкахме хора, които нямаха нищо общо с левите идеи“, написа Гуцанов. Според него кампанията е била „кратка и бездарна“, което е довело до натрупването на дългове, които партията няма как да изплати, тъй като остава без държавна субсидия.

 

Резултатите от вота на 19 април са безпрецедентни – БСП записва едва около 3,015% (под 100 000 гласа).

 

„Днес сме на ръба на бездната. Резултатът ни е под този на партии-еднодневки“, заяви категорично Гуцанов, настоявайки Зарков и екипът му да напуснат „Позитано“ 20 и да свикат извънреден конгрес.

 

Крум Зарков пое лидерския пост само преди два месеца (на 8 февруари 2026 г.), след като победи именно Борислав Гуцанов на вътрешнопартийния вот. Още в изборната нощ Зарков обяви, че е готов да поеме политическа отговорност, но вътрешната опозиция очевидно няма намерение да чака официалните анализи.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 