Гуцанов отправи сериозни критики към структурирането на кандидат-депутатските листи. Според него дългогодишни социалисти са били изхвърлени за сметка на „непознати лица“ и кадри от кабинета „Желязков“.

„Изгонихме убедени другари, а приласкахме хора, които нямаха нищо общо с левите идеи“, написа Гуцанов. Според него кампанията е била „кратка и бездарна“, което е довело до натрупването на дългове, които партията няма как да изплати, тъй като остава без държавна субсидия.

Резултатите от вота на 19 април са безпрецедентни – БСП записва едва около 3,015% (под 100 000 гласа).

„Днес сме на ръба на бездната. Резултатът ни е под този на партии-еднодневки“, заяви категорично Гуцанов, настоявайки Зарков и екипът му да напуснат „Позитано“ 20 и да свикат извънреден конгрес.

Крум Зарков пое лидерския пост само преди два месеца (на 8 февруари 2026 г.), след като победи именно Борислав Гуцанов на вътрешнопартийния вот. Още в изборната нощ Зарков обяви, че е готов да поеме политическа отговорност, но вътрешната опозиция очевидно няма намерение да чака официалните анализи.