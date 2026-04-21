Вторник, 21 Април 2026, 16:55
Счетоводител източил 110 000 евро от болница в Благоевград

Счетоводител източил 110 000 евро от болница в Благоевград
Окръжната прокуратура в Благоевград изправи пред съда Г.К. – бивш ръководител на финансовия отдел и главен счетоводител на местна болница. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери, извършвано в продължение на две години.
 

В периода от 2019 г. до 2021 г. обвиняемият неправомерно е присвоил общо 232 701,26 лева. Г.К. е използвал банковата сметка на лечебното заведение, като по електронен път е превеждал суми към Взаимноспомагателната каса на болницата.

 

За да прикрие следите си, той е вписвал в преводните нареждания „членски внос и заеми“, докато в счетоводната програма на болницата е отчитал парите като плащания към доставчици или текущи разходи.

 

Разследването е установило и други нарушения:

 

* Използване на болнични средства за погасяване на личен заем към физическо лице.
* Неправомерно задържане на служебни аванси без оправдателни документи.
* Присвояване на активи (медикаменти, консумативи и дори телевизор), които не са били заприходени към болницата.


Действията на счетоводителя са довели до сериозно забавяне на плащанията към реални доставчици на болницата. Вследствие на това лечебното заведение е било натоварено с лихви и неустойки в размер на 82 630,79 лева.

Предстои Окръжният съд в Благоевград да насрочи разпоредително заседание по делото.


Фактът, че схемата е продължила цели две години, повдига сериозни въпроси за контрола над публичните средства в регионалното здравеопазване.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Идваме за клиентите ви: Китайските автомобилни производители настъпват в луксозния клас 0| 100 | Идваме за клиентите ви: Китайските автомобилни производители настъпват в луксозния клас Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия &quot;Круп&quot; 0| 361 | Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия "Круп" Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 2| 760 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини 0| 312 | 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14140 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8616 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 7946 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7474 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7326 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6926 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6110 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 5955 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
