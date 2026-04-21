Счетоводител източил 110 000 евро от болница в Благоевград

В периода от 2019 г. до 2021 г. обвиняемият неправомерно е присвоил общо 232 701,26 лева. Г.К. е използвал банковата сметка на лечебното заведение, като по електронен път е превеждал суми към Взаимноспомагателната каса на болницата.

За да прикрие следите си, той е вписвал в преводните нареждания „членски внос и заеми“, докато в счетоводната програма на болницата е отчитал парите като плащания към доставчици или текущи разходи.

Разследването е установило и други нарушения:

* Използване на болнични средства за погасяване на личен заем към физическо лице.

* Неправомерно задържане на служебни аванси без оправдателни документи.

* Присвояване на активи (медикаменти, консумативи и дори телевизор), които не са били заприходени към болницата.



Действията на счетоводителя са довели до сериозно забавяне на плащанията към реални доставчици на болницата. Вследствие на това лечебното заведение е било натоварено с лихви и неустойки в размер на 82 630,79 лева.

Предстои Окръжният съд в Благоевград да насрочи разпоредително заседание по делото.



Фактът, че схемата е продължила цели две години, повдига сериозни въпроси за контрола над публичните средства в регионалното здравеопазване.