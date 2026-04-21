Американски правителствен самолет е кацнал в Куба за първи път от 2016 г., когато президент беше Барак Обама.

По време на разговорите Вашингтон е предупредил, че времето за реформи изтича. Според представители на Държавния департамент Куба трябва спешно да предприеме икономически и политически промени, преди ситуацията да се влоши необратимо.















Искания за реформи и политически свободи



САЩ настояват за икономически реформи, повече свободи за гражданите, освобождаване на политически затворници.

Американската страна е подчертала нуждата от развитие на частния сектор и привличане на чужди инвестиции.

Освен това са изразени опасения за дейността на чужди разузнавателни и военни структури в Куба, намираща се на по-малко от 150 км от САЩ.

Предложение за Starlink и компенсации



По време на срещите е обсъдена възможността за въвеждане на сателитния интернет Starlink на Илон Мъск в Куба.

САЩ са повдигнали и въпроса за компенсации за американски граждани и компании, чиито имоти са били конфискувани след революцията.

Куба: разговорите са „професионални“



Кубинската страна потвърди, че срещата се е състояла.

Представител на външното министерство я определи като „уважителна и професионална“. Основният приоритет за Хавана остава премахването на американската енергийна блокада.

Икономическата криза се задълбочава



Куба е в тежка икономическа ситуация. Ограниченията върху доставките на горива допълнително утежняват положението, пише Reuters.















Въпреки това администрацията на Тръмп временно е позволила на руски танкер да влезе в кубински води. Това обаче не се разглежда като промяна в политиката.

Военна реторика от двете страни



Доналд Тръмп неколкократно намеква за възможни военни действия срещу Куба. Той говори за „нова ера“ за острова след действията на САЩ във Венецуела.

От своя страна кубинският президент Мигел Диас-Канел заявява, че страната е готова да се защитава при евентуална агресия.

Той дори предупреждава, че Куба ще отвърне с военна сила при нов опит за намеса.

Напрежението остава високо



Разговорите показват едновременно опит за диалог и силен натиск.

САЩ искат бързи промени. Куба настоява за край на санкциите. Засега обаче позициите остават далеч една от друга.